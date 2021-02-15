Ramo dizisinin Korkut karakteri kimdir? Selim Erdoğan kimdir?

Ramo Dizisindeki Korkut Karakteri Kimdir? Selim Erdoğan Kimdir?

Ramo dizisi, BKM Film imzasıyla ilk bölümü 14 Ocak 2020 tarihinde Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan dizidir. Oldukça başarılı olan Ramo dizisinin senaryosunu kaleme alan isimler ise Toprak Karaoğlu, Seda Karaoğlu ve Birol Tezcan’dır.

Dizinin başrolünde ise Murat Yıldırım’ın hayat verdiği Ramo karakteri ise gerçek hayattan esinlenerek kurgulanmıştır. Geçtiğimiz günlerde Ramo dizisine yeni bir ismin katılacağı duyurulmuştu. Diziye yeni katılan isim ise Selim Erdoğan’dır. Selim Erdoğan, Ramo dizisinde Korkut karakterine hayat verecektir.

Diziye yeni katılacak olan Korkut karakteri ile ilgili henüz bir bilgi verilmemiştir. Ancak tahminlere göre Korkut karakteri Ramo dizisine yeni bir düşman olarak katılacaktır.

Ramo Dizisine Yeni Gelen Korkut Karakteri Kimdir?

Show TV ekranlarında Cuma akşamları reyting rekorları kıran Ramo dizisinde Korkut karakterine başarılı ve usta oyuncu Selim Erdoğan canlandıracaktır. Herkes Ramo dizisinin Korkut karakterine hayat verecek olan Selim Erdoğan’ın hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyorlar.

Selim Erdoğan Kimdir?

Selim Erdoğan, 1 Nisan 1972 yılında İstanbul ilinde doğmuştur. Yıldız Kenter, Haldun Dormen gibi usta isimlerin yetiştirdiği oyuncu, ilk defa kamera karşısına 1996 yılında Çiçek Taksi dizisiyle çıkmıştır. Çiçek Taksi dizisinde de Abuzer karakteriyle oyunculuk hayatına adımlarını atmıştır. Çiçek Taksi dizisi devam ettiği süre içerisinde de 2000 yılında Ankara Film Festival’inde Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu ödülüne layık gömülmüştür. Selim Erdoğan, 2017 yılında ise uyuşturucu yetiştirmek ve satmak suçuyla tutuklanıp cezaevine girmiştir. Hapisten çıktıktan sonra ise çok pişman olduğunu ve bundan sonra yer alacağı projelerde çok daha iyi performans sergileyeceğini, yapımcılardan 2. bir şans istediğini belirtmiştir.

Selim Erdoğan Hangi Dizi Ve Filmlerde Rol Aldı?

Herkes Selim Erdoğan’ın hangi dizi ve filmlerde oynadığını merakla araştırıyor.

İşte Selim Erdoğan’ın rol aldığı dizi ve filmler;

1996-2003 Çiçek Taksi

2001 Tatlı Hayat

2002 Azad

2002 Yarım Elma

2003 Alacakaranlık

2004 Dayı

2005 Canın Sağolsun

2006 Cemile

2006 Rüya Gibi

2007 Kader

2007-2008 Kurtlar Vadisi Pusu

2008 Hemşire Meri

2009 Güldünya

2009 Kahve Bahane

2009-2010 Arka Sokaklar

2010 Adanalı

2011 İffet

2013 Görüş Günü Kadınları

2014 Ulan İstanbul

2015 Eve Dönüş

2016 Hanım Köylü

2016 İçerde

2017 Meryem

Selim Erdoğan’ın Resmi İnstagram Hesabı Nedir?

Tiyatro sanatıyla çok yakından ilgilenen Selim Erdoğan, şuana kadar pek çok tiyatro oyununda, dizi ve filmde ekranlarda ve sahnelerde insanlarla buluşmuştur. Sosyal medyayı da oldukça aktif bir şekilde kullanan Selim Erdoğan, Resmi İnstagram hesabından sık sık paylaşım yapan oyuncumuzun İnstagramda 129 gönderisi ve yaklaşık olarak 3 bin takipçisi vardır. Selim Erdoğan’ın resmi İnstagram hesabı: @selimstyle

Selim Erdoğan Evli Mi?

Herkes Selim Erdoğan’ın evli olup olmadığıyla beraber hayatında birisinin olup olmadığını merakla araştırıyorlar.

Başarılı ve usta oyuncu Selim Erdoğan henüz bir evlilik yapmamıştır. Fakat 2017 yılının ilk aylarında 1 kızı olmuştur. İddialara göre sosyal medyadan tanıştığı bir kadınla birlikte olmuş, baba olduktan sonra ise DNA testi yaptırmış ve bebeğin kendi kızı olduğunu öğrenmiştir. Oyuncumuzun hayatında şuan ise bilinen biri yoktur.