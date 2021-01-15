İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Ramo dizisinin Afet'i Efsane Odağ'ın hayat hikayesi!

15 Ocak 2021 tarihli Ramo dizisinin Afet'i Efsane Odağ'ın hayat hikayesi! haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Ocak 15 Cuma günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 19:39
Ramo dizisinin Afet'i Efsane Odağ'ın hayat hikayesi!
Takip Et:

Ramo Dizisi Afet Kimdir?

Ramo dizisindeki Afet karakteri merak edilen karakterlerden birisi haline geldi. Afet İzmir’de bulunan çay bahçesinde çalışmakta. Annesi ve babası yoktur. Aynı zamanda İzmir’de asker olan Hasan, Afet’in çalıştığı çay bahçesine devamlı gelir ve Afet’e âşık olur. Askerliğini bitiren Hasan memleketine yani Adana’ya dönmek durumunda kaldığından Afet’e evlenme teklifi eder. Afet ise teklifi geri çevirmeyip kabul eder yabancısı olduğu bir şehire gelin olarak gider ve Hasan’ın ailesiyle çok uyumlu olur. O zaman Ramo dizisinde ki afet karakterini canlandıran Efsane Odağ’ı tanımaya çalışalım.

Efsane Odağ Kimdir?

Efsane Odağ, 1986 yılında İzmir'de doğdu. 1.68 boyunda ve 50 kg ağırlığındadır. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra, oyunculuk becerilerini daha da geliştirmek için hemen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Drama Gösteri Bölümü'nde okudu. Oyunculuğun yanı sıra yoga öğretmenliği de yapıyor. Güzel oyuncumuz bugüne kadar pek çok dizi ve etkinlikte yer almış ve oyunculuk becerileri zihinlere kazınmıştır.

Efsane Odağ’ın Yer Aldığı Diziler

2020 – Ramo (Afet)

2019 – Avlu (Yonca)

2017 – Meryem (Zeliş)

2016 – Familya

2015 – Acı Aşk

2014 – Aramızda Kalsın

2013 – Yol Ayrımı

2012 – Kırkbeşlik Program

2011 – Unutma Beni

Efsane Odağ’ın Resmi Sosyal Medya Hesabı

Ramo dizisinde oynanacak olan "Efsane Odağ", resmi Instagram sayfasını aktif olarak kullanıyor ve düzenli olarak takipçilerine paylaşımlar yapmakta. Efsane Odağ, resmi sosyal medya hesabında yaklaşık 205 gönderi ve 60.700'den fazla takipçiye sahip. Ayrıca düzenli olarak Ramo serisi kameralarda çekilmiş fotoğrafları paylaşıyor. Resmi instagram sayfasındaki kullanıcı adı: @efsaneodag



Son Güncelleme: 15.01.2021 19:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AfetRamo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!
Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!
Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!
Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz hakkında bilgiler
Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz hakkında bilgiler
Emanet dizisi Yaman Kırımlı kimdir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler
Emanet dizisi Yaman Kırımlı kimdir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler
Survivor Emin kimdir, kaç yaşında? Emin Günenç hakkında bilgiler
Survivor Emin kimdir, kaç yaşında? Emin Günenç hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Ramo dizisinin Afet'i Efsane Odağ'ın hayat hikayesi!
Hercai dizisi Füsun kimdir? Ayşegül Günay kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Payitaht Abdülhamid dizisi Nadir Bey kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sifu Salman Ataş kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Son Yaz dizisindeki Metin karakteri kimdir?
Arka Sokaklar dizisinde Civan Güngör karakterini Emre Törün canlandırıyor
Akıncı dizisi Beste kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Müge Boz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız kimdir? Gerçek adı ne? Rabia Kaya oynadığı diziler
Ramo dizisindeki Taner karakteri kimdir?
Sağlık Bakanı Koca 15 Ocak 2021 Cuma corona virüsü verilerini paylaştı! 15 Ocak 2021 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Çocukluk dizisinin çekildiği Ali Kağan çocuk evi nerdedir?
Vizontele Filminin Çekildiği Yer Neresi? Hangi Oyuncular Rol Aldı?
Toki konut başvuruları nereye ve nasıl yapılıyor? Başvuru şartları neler?
Star TV Ejder İmparatoru'nun Mezarı filmi konusu
TÜBİTAK 16 personel alımı yapacak
Ev kadınlarına iş kurmaları için faizsiz kredi desteği
Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil rol aldığı yapımlar ve biyografisi
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu hakkında bilgiler
Rüyada bulgur görmek ne demektir? Rüyada bulgur görmenin tabiri ve anlamı
Beni Bırakma Berk kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Onur Aziz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gaye Gürsel doğum tarihi
Kırmızı Oda dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Kırmızı Oda dizisi izlendi mi tutuldu mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.