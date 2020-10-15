İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı düzenledi! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı...
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz...
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri işbirliği anlaşması imzalayacak
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri...
TSK, Serhat Patnos kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi
TSK, Serhat Patnos kod adlı...

Ramo dizisine yeni katılan 'Taner' karakteri kimdir?

Show TV'nin sevilerek izlenilen Ramo isimli dizisinde yeni sezon yayınlandı! Yeni sezona iddialı giren Ramo dizisine yeni isimler ve simalar da eklenmiş gibi duruyor! Karşımızı Cihangir'in oğlu olarak çıkan Taner karakteri gerçek hayatta kimdir ve dizide nasıl bir karakteri canlandırmaktadır?

15 Ekim 2020 Perşembe 03:39
Ramo dizisine yeni katılan 'Taner' karakteri kimdir?
Takip Et:

Oyuncunun gerçek adı Bora Cengiz, 9 Aralık 1990 İstanbul doğumlu Ramo dizisinde Cihangir'in oğlu Taner'i canlandırıyor.

Kadir Has Üniversitesi oyunculuk bölümünü tamamladı. Oyunculuğun yanı sıra şarkı da söylüyor. Bora Cengiz ekranların sevilen dizisi Ramo’da Taner karakterini canlandırmaktadır.

Show TV ekranlarında gösterilen Ramo dizisi Cuma akşamı yeni sezonda yeni oyuncularla ekrana geldi. Yeni sezonda Ramo dizisinde Taner karakterini canlandıran Bora Cengiz, kariyerine 2009 yılında Kıskanmak adlı projeyle adım atmıştır.

Bora Cengiz’in (Ramo Taner) Oynadığı Dizi ve Filmler Hangileridir?

Ramo (Taner) – 2020

Çıplak (Yiğit) – 2020

Tutunamayanlar (Tunç) – 2020

Tilki Yuvası – 2018

Servet – 2018


Fenomen – 2018

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Anıl) – 2017

Bodrum Masalı (Cenk) – 2016 / 2017

Çilek Kokusu (Gani) – 2015

Uzun Yol (Murat) – 2014

Yedi Güzel Adam (Cevat) – 2014

Sana Bir Sır Vereceğim – 2013

Türkan (Tuğrul) – 2010

Kavak Yelleri (Cihan) – 2010

Kıskanmak (Nüzhet) – 2009



Son Güncelleme: 15.10.2020 03:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RamoShow TvTaner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Emanet dizisinde oynayan Neslihan karakteri kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Demet Akalın ve Alişan'ın Sabah Sabah programına konuk olan Uğur Arslan kimdir?
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Kanal D'nin Yeni Hayat dizisi dünya listelerine girmeyi başardı!
Çukur dizisinde ayrılan isim açıklandı! Çifte sürpriz yaşandı
Çukur dizisinde ayrılan isim açıklandı! Çifte sürpriz yaşandı
Bay Yanlış dizisinin bitmemesi için hayranlar kampanya düzenliyor!
Bay Yanlış dizisinin bitmemesi için hayranlar kampanya düzenliyor!
Kırmızı Oda’nın yeni bölümündeki Alya diziye damgasını vurdu!
Kırmızı Oda’nın yeni bölümündeki Alya diziye damgasını vurdu!

Popüler Haberler

Kuveyt Türk'ten kredi kartı almak isteyen kişiler başvuruyu nereden yapacaklar? Başvuru şartları neler?
Ramo dizisine yeni katılan 'Taner' karakteri kimdir?
Çukur dizisinde Nedim'in kahvede konuştuğu adam kim?
Zatürre aşısı devlet tarafından karşılanır mı? 2020
Eyvah Tatil Filminin oyuncu kadrosu kimlerden oluşmaktadır? Filmin vizyon tarihi belli oldu mu?
Türkan Hanımın Konağı dizisindeki Rabia karakteri kimdir? Arzu Yanardağ nereli, yaşı kaç?
Bim Fakir Vienta blender kullanıcı yorumları ve incelemesi
Boşanma dilekçesi hangi mahkemeye verilir? 2020
Turkcell'den günlük 5 GB bedava internet kampanyası
Masumlar Apartmanı Dizisindeki Uygar karakteri kimdir? Alper Saldıran
2020 Emniyeta atama takvimini yayınlandı! EGM Polis şark süresi değişti mi, düştü mü?
Bireysel emeklilik maaş ve birikim hesaplaması nasıl yapılır?
Kurban Bayramında hangi diziler yayınlanmayacak? 12-13-14 Ağustos 2019 tarihlerinde yayınlanmayacak diziler
14 Mayıs 2019 Salı Reyting sonuçları: Fatih Portakal, Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yarışında Kazan Belli Oldu!
Canevim Hacı Anne Kimdir? Gerçek Adı Nedir? Bedia Ener Hakkında Bilgiler
Kefaret dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
65 yaş aylığı nedir? Hangi şartlar altında alınır?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 15 Ekim 2020 Perşembe
Güncel gümüş fiyatları 15 Ekim 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Hercai dizisi Aslan Aslanbey karakteri kimdir? Doğan Bayraktar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 15 Ekim 2020 Perşembe

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.