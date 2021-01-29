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Ramo dizisine katılan Doğu Can kimdir? Arap karakteri kimdir?

Ramo dizisine katılan Doğu Can kimdir? Arap karakteri kimdir? haberiyle ilgili olarak devam eden güncel gelişmeler, birçok okurumuzun merağını topluyor. 29 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizde Ramo dizisine katılan Doğu Can kimdir? Arap karakteri kimdir? ile ilgili olarak gündeme aktarılan en yeni gelişmelere yer verdik.

29 Ocak 2021 Cuma 19:23
Ramo dizisine katılan Doğu Can kimdir? Arap karakteri kimdir?
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Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide Arap karakteri olarak tanınan oyuncuyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Arap karakterini kimin canlandırdığı merak edilenler arasında yer aldı.

Ramo Dizisi Arap Kimdir?

Ramo dizisinde Arap karakterine hayat veren oyuncunun ismi Doğu Can’dır. Tiyatro alanında oyunculuk yapan Doğu Can en son İçimde Kalmasın isimli tiyatro oyununda oynamıştır. Kendisi aynı zamanda eserin yazarlığını da üstlenmiştir.

2018 senesinde Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan başarılı oyuncu son olarak Ramo dizisinde Arap karakterini canlandırmaktadır. Arap karakteri Ramo’nun en çok güvendiği isimlerden biridir.

Doğu Can Tiyatro Oyunları

  • 2'nci Sezon Birinci Bölüm
  • Bir Meşrutiyet Faciası Yahut Gündüzlerimiz
  • Sadece Bir Gün / Müzik
  • Müsaadenizle  
  • İçimde Kalmasın


Son Güncelleme: 29.01.2021 19:23
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Anahtar Kelimeler:
ArapRamoShow Tv
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