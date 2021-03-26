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Ramo dizisindeki Doktor Nehir karakteri kimdir? Devrim Özkan nereli, yaşı kaç?

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Ramo dizisindeki Doktor Nehir karakteri kimdir? Devrim Özkan nereli, yaşı kaç? haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Mart 26 Cuma tarihli haberimizde Ramo dizisindeki Doktor Nehir karakteri kimdir?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

26 Mart 2021 Cuma 19:30
Ramo dizisindeki Doktor Nehir karakteri kimdir? Devrim Özkan nereli, yaşı kaç?
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Show TV aracılığı ile izleyenleri ile buluşan Ramo adlı yapımda Doktor Nehir karakterine hayat veren kişi Devrim Özkan’ dır. Güzel oyuncu 1998 yılının Eylül 2’sinde Muğla ilinde doğmuştur. Oyunculuk eğitimlerini Muğla Üniversitesinde almıştır. Oyuncu tiyatroyu o kadar sevmiştir ki 7 yıllık spor hayatını bırakıp tiyatroyu ön plana almıştır. Hayat verdiği Nehir karakteri ise kendi mesleğine aşık olmuş ve babası Cihangir’ in mesleğini elinin tersi ile itmiştir. Devrim Özkan 52 kilo ve 1,73 boyundadır. Oyuncunun ilk ekran deneyimi ise Rüya adlı dizide İpek adlı karakteri canlandırması ile gerçekleşti. Aynı yıl güzel oyuncu Vatanım Sensin dizisinde Havva karakterini canlandırdı. Oyuncunun son performansı ise 2019 yılında yayınlanan Vuslat adlı dizide Feride karakteri ile olmuştu. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde Onur Tuna ile görüntülenmiş lakin aralarında bir ilişkinin olduğunu ikili reddeti. Sosyal medya hesabı ise; @devrimozkan(instagram).

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 26.03.2021 19:30
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