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Ramo dizisindeki Boran karakteri kimdir?

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Ramo dizisindeki Boran karakteri kimdir? ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 21 Mayıs 2021 Cuma gününde yayınlanan haberimizde Ramo dizisindeki Boran karakteri kimdir? hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

21 Mayıs 2021 Cuma 19:37
Ramo dizisindeki Boran karakteri kimdir?
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Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen Ramo dizisine giren Boran karakteri Cihangir'in adamı Ramo'nun da baş düşmanı olarak diziye dahil olmuştur. Ama Boran'ın en büyük hedefi ise Cihangir'in yerine geçmek olacaktır. Cihangir'in ölmesi için onu satan Boran düşmanı Ramo ile iş birliği içindedir. Cihangir'in kızı plan Nehir'i de himayesi altına alam Boran karakterini Yakup Turgut canlandırmaktadır.

Yakup Turgut kimdir?

Hem senarist hem de oyuncu olan Yakup Turgut konservatuar eğitimi almış ve Sahne Sanatları alanında uzmanlaşmıştır. 2017 yılında Dara oyunu ile büyük dikkat çeken Turgut, 5 yıldır tiyatro ile yakından ilgilenmiş ve Estarabim ile Evvet gibi oyunlarda yer almıştır. Yakup Turgut şimdilerde ise Ramo dizisinde Boran karakterini canlandıracaktır.


Son Güncelleme: 21.05.2021 19:37
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Anahtar Kelimeler:
Yakup TurgutBoranRamo
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