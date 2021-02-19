Ramo dizisinde Taner karakterini Bora Cengiz canlandırıyor

Oyuncunun gerçek adı Bora Cengiz, 9 Aralık 1990 İstanbul doğumlu Ramo dizisinde Cihangir'in oğlu Taner'i canlandırıyor.
Kadir Has Üniversitesi oyunculuk bölümünü tamamladı. Oyunculuğun yanı sıra şarkı da söylüyor. Bora Cengiz ekranların sevilen dizisi Ramo’da Taner karakterini canlandırmaktadır.
Show TV ekranlarında gösterilen Ramo dizisi Cuma akşamı yeni sezonda yeni oyuncularla ekrana geldi. Yeni sezonda Ramo dizisinde Taner karakterini canlandıran Bora Cengiz, kariyerine 2009 yılında Kıskanmak adlı projeyle adım atmıştır.
Bora Cengiz’in (Ramo Taner) Oynadığı Dizi ve Filmler Hangileridir?
Ramo (Taner) – 2020
Çıplak (Yiğit) – 2020
Tutunamayanlar (Tunç) – 2020
Tilki Yuvası – 2018
Servet – 2018
Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Anıl) – 2017
Bodrum Masalı (Cenk) – 2016 / 2017
Çilek Kokusu (Gani) – 2015
Uzun Yol (Murat) – 2014
Yedi Güzel Adam (Cevat) – 2014
Sana Bir Sır Vereceğim – 2013
Türkan (Tuğrul) – 2010
Kavak Yelleri (Cihan) – 2010
Kıskanmak (Nüzhet) – 2009