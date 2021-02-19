İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Ramo dizisinde Taner karakterini Bora Cengiz canlandırıyor

Sıcak gelişmeleriyle gündemde dikkatleri toplayan Ramo dizisinde Taner karakterini Bora Cengiz canlandırıyor haberinde en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 19.02.2021 tarihli haberimizde yeni ayrıntıları da irdeledik. Hemen okuyun!

19 Şubat 2021 Cuma 19:33
Ramo dizisinde Taner karakterini Bora Cengiz canlandırıyor
Takip Et:

Oyuncunun gerçek adı Bora Cengiz, 9 Aralık 1990 İstanbul doğumlu Ramo dizisinde Cihangir'in oğlu Taner'i canlandırıyor.

Kadir Has Üniversitesi oyunculuk bölümünü tamamladı. Oyunculuğun yanı sıra şarkı da söylüyor. Bora Cengiz ekranların sevilen dizisi Ramo’da Taner karakterini canlandırmaktadır.

Show TV ekranlarında gösterilen Ramo dizisi Cuma akşamı yeni sezonda yeni oyuncularla ekrana geldi. Yeni sezonda Ramo dizisinde Taner karakterini canlandıran Bora Cengiz, kariyerine 2009 yılında Kıskanmak adlı projeyle adım atmıştır.

Bora Cengiz’in (Ramo Taner) Oynadığı Dizi ve Filmler Hangileridir?

Ramo (Taner) – 2020

Çıplak (Yiğit) – 2020

Tutunamayanlar (Tunç) – 2020

Tilki Yuvası – 2018

Servet – 2018

Fenomen – 2018

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Anıl) – 2017

Bodrum Masalı (Cenk) – 2016 / 2017

Çilek Kokusu (Gani) – 2015

Uzun Yol (Murat) – 2014

Yedi Güzel Adam (Cevat) – 2014

Sana Bir Sır Vereceğim – 2013

Türkan (Tuğrul) – 2010

Kavak Yelleri (Cihan) – 2010

Kıskanmak (Nüzhet) – 2009



Son Güncelleme: 19.02.2021 19:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TanerShow TvRamo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Bu Benim Masalım 1.7 puanla Türk dizi tarihinin en kötüsü
İşte Bu Benim Masalım 1.7 puanla Türk dizi tarihinin en kötüsü
Lalegül TV Cübbeli Hoca sohbet programı neden yok, ne zaman başlayacak?
Lalegül TV Cübbeli Hoca sohbet programı neden yok, ne zaman başlayacak?
Your Honor dizisi konusu nedir? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Your Honor dizisi konusu nedir? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!

Popüler Haberler

Seni Çok Bekledim dizisi Selahattin kimdir? Caner Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız kimdir? Rabia Kaya rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? 2021 Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemleri
Ramo dizisinde Taner karakterini Bora Cengiz canlandırıyor
19 Şubat 2021 Cuma koronavirüs tablosu açıklandı 19 Şubat 2021 Cuma Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Ramo dizisi Doktor Nehir karakteri kimdir? Devrim Özkan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Payitaht dizisinde Eskidarlı Vahap karakterine Evren Burak Haktanır hayat veriyor
Menajerimi Ara dizisi Emir karakteri kimdir? Burak Tozkoparan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Akıncı dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Son Yaz dizisi Arda karakteri kimdir? Sarp İkiler kimdir, nereli, kaç yaşında?
TÜBİTAK KPSS’siz Memur Alımı Şartları ve Memur Alımı Başvuru Süreci
Ersun Yanal istifa etti mi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
PuhuTV Jet Sosyete yılbaşı bölümü ne zaman saat kaçta yayınlanacak?
2020 en düşük SSK sigorta primi ödemesi miktarı
2021 Şarap fiyatları ne kadar oldu? Güncel şarap markaları ve fiyatları
Kırmızı Oda dizisindeki Meliha’nın kızı karakteri kimdir? Deniz Altan nereli, yaşı kaç?
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral yaşı ve oynadığı diziler
Beni Bırakma Berk kimdir? Gerçek adı ne? Onur Aziz oynadığı diziler
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli yaşı kaç?
Bir Şansım Olsa başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı
Seni Çok Bekledim dizisi Umut karakterini kim canlandırıyor? Ömer Gökay Şanlıer biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.