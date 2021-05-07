İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Ramo dizisinde Doktor Nehir karakterini Devrim Özkan canlandırıyor

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Ramo dizisinde Doktor Nehir karakterini Devrim Özkan canlandırıyor hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 7 Mayıs günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, konusunda yeni bilgileri edinin.

07 Mayıs 2021 Cuma 19:56
Ramo dizisinde Doktor Nehir karakterini Devrim Özkan canlandırıyor
Takip Et:

Show TV aracılığı ile izleyenleri ile buluşan Ramo adlı yapımda Doktor Nehir karakterine hayat veren kişi Devrim Özkan’ dır. Güzel oyuncu 1998 yılının Eylül 2’sinde Muğla ilinde doğmuştur. Oyunculuk eğitimlerini Muğla Üniversitesinde almıştır. Oyuncu tiyatroyu o kadar sevmiştir ki 7 yıllık spor hayatını bırakıp tiyatroyu ön plana almıştır. Hayat verdiği Nehir karakteri ise kendi mesleğine aşık olmuş ve babası Cihangir’ in mesleğini elinin tersi ile itmiştir. Devrim Özkan 52 kilo ve 1,73 boyundadır. Oyuncunun ilk ekran deneyimi ise Rüya adlı dizide İpek adlı karakteri canlandırması ile gerçekleşti. Aynı yıl güzel oyuncu Vatanım Sensin dizisinde Havva karakterini canlandırdı. Oyuncunun son performansı ise 2019 yılında yayınlanan Vuslat adlı dizide Feride karakteri ile olmuştu. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde Onur Tuna ile görüntülenmiş lakin aralarında bir ilişkinin olduğunu ikili reddeti. Sosyal medya hesabı ise; @devrimozkan(instagram).




Son Güncelleme: 07.05.2021 19:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Devrim özkan SevgilisiDevrim özkan Sevgilisi|Devrim özkan Oynadığı DizilerDevrim özkan BoyuDevrim özkan RamoDevrim özkan YaşDevrim özkan InstagramRamo Dizisi OyuncularıRamo Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Stranger Things 4. sezonundan fragmanı izle
Stranger Things 4. sezonundan fragmanı izle
Acemi Anneler dizi ismi neden değişti, neden Anneler oldu?
Acemi Anneler dizi ismi neden değişti, neden Anneler oldu?
FOX Savaşçı dizisine yeni katılan oyuncular kimler? Savaşçı dizisine 6 yeni isim
FOX Savaşçı dizisine yeni katılan oyuncular kimler? Savaşçı dizisine 6 yeni isim
Bayram haftası hangi diziler yayınlanmayacak?
Bayram haftası hangi diziler yayınlanmayacak?
WandaVision yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Wandavision 2. sezon tarihi belli oldu mu?
WandaVision yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Wandavision 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Arka Sokaklar 589. bölüm Kanal D canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Arka Sokaklar yeni son bölüm izle
Arka Sokaklar 589. bölüm Kanal D canlı izle – 7 Mayıs 2021 Cuma tek parça Arka Sokaklar yeni son bölüm izle

Popüler Haberler

Akıncı dizisindeki Komiser Cüneyt karakteri Kimdir? Yılmaz Bayraktar dizideki rolü ve hayatı
7 Mayıs 2021 Cuma Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? 7 Mayıs 2021 Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı?
Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? Nilsu Yılmaz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ramo dizisinde Doktor Nehir karakterini Devrim Özkan canlandırıyor
Ramo dizisindeki Taner karakteri Kimdir? Bora Cengiz dizideki rolü ve hayatı
Ramo dizisinde Afet karakterine Efsane Odağ hayat veriyor
Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Hüseyin kimdir? Baran Can Eraslan biyografisi
Arka Sokaklar dizisi Sinem kimdir? Gizem Terzi'nin hayatı!
Son Yaz Naz kimdir? Yasemin Yazıcı hakkında bilgiler
Penta halka arz ne zaman gerçekleşecek, hisse kodu nedir? Penta halka arz eşit mi, oransal mı yapılacak?
Sol Yanım dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler'in hayatı!
Bebeğin kan grubu nasıl öğrenilir? Anne karnında bebeğin kan grubu nasıl öğrenilir?
Sadakatsiz dizisi izlendi mi? Sadakatsiz beğenildi mi, dizi devam eder mi?
Akrep dizisinin çekildiği yer neresi? Akrep dizisi nerede çekiliyor, hangi şehirde
Akıncı dizisi Defne kimdir? Deren Talu'nun hayatı!
Son Yaz dizisi Canan karakterini kim canlandırıyor? Funda Eryiğit kimdir?
Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Son Yaz dizisi konusu ve çekim yeri
Payitaht Abdülhamid dizisi Nadir Bey (Sifu Salman Ataş) kimdir?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Burak Tozkoparan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.