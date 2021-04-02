İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya BionTech olarak istediği aşıyı seçebilecekler
Son Dakika
Vatandaşlar aşı randevularında, Sinovac veya...
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!
Son Dakika
YouTube videolarında Dislike sayıları görünmeyecek!

Ramo dizisinde Boran karakterini Yakup Turgut canlandırıyor

19:37 sularında basına yansıyan Ramo dizisinde Boran karakterini Yakup Turgut canlandırıyor haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Nisan 2 2021 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

02 Nisan 2021 Cuma 19:37
Ramo dizisinde Boran karakterini Yakup Turgut canlandırıyor
Takip Et:

Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen Ramo dizisine giren Boran karakteri Cihangir'in adamı Ramo'nun da baş düşmanı olarak diziye dahil olmuştur. Ama Boran'ın en büyük hedefi ise Cihangir'in yerine geçmek olacaktır. Cihangir'in ölmesi için onu satan Boran düşmanı Ramo ile iş birliği içindedir. Cihangir'in kızı plan Nehir'i de himayesi altına alam Boran karakterini Yakup Turgut canlandırmaktadır.

Yakup Turgut kimdir?

Hem senarist hem de oyuncu olan Yakup Turgut konservatuar eğitimi almış ve Sahne Sanatları alanında uzmanlaşmıştır. 2017 yılında Dara oyunu ile büyük dikkat çeken Turgut, 5 yıldır tiyatro ile yakından ilgilenmiş ve Estarabim ile Evvet gibi oyunlarda yer almıştır. Yakup Turgut şimdilerde ise Ramo dizisinde Boran karakterini canlandıracaktır.



Son Güncelleme: 02.04.2021 19:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yakup TurgutBoranRamo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim kimdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
TRT 1 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram Veli'nin oyuncuları belli oluyor!
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 1 Nisan 2021 Perşembe dizileri ve tv yayın akışı
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?
Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm neden yok, bitti mi? Şarkılar Bizi Söyler ne zaman yayınlanacak?

Popüler Haberler

Akıncı Defne kimdir? Deren Talu hakkında bilgiler
Ramo dizisinde Boran karakterini Yakup Turgut canlandırıyor
Ramo dizisi Afet kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Efsane Odağ kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamid dizisi Nadir Bey’i kim canlandırıyor? Sifu Salman Ataş'ın biyografisi
Son Yaz dizisi Metin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sinan Tuzcu kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisindeki Civan Güngör karakteri Kimdir? Emre Törün dizideki rolü ve hayatı
Akıncı dizisine katılan Müge Boz kimdir? Beste karakteri kimdir?
Seni Çok Bekledim dizisi Selahattin (Caner Şahin) kimdir?
Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız karakterini kim canlandırıyor? Rabia Kaya kimdir?
Ramo dizisine katılan Bora Cengiz kimdir? Taner karakteri kimdir?
E-devlet üzerinden hes kodu nasıl alınır?
A101'de satılacak Huawei band 4 nasıl, alınır mı?
Android Sistem WebView nasıl etkinleştirilir, nasıl devre dışı bırakılır?
Galatasaray Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gs 3 - 4 Çaykur Rize youtube geniş özeti ve maçın golleri
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gaye Gürsel rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Rüyada adet kanaması görmek görmek neye işaret eder? Rüyada adet kanaması görmenin anlamları ve yorumları
2 Nisan 2021 Cuma Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 2 Nisan 2021 Cuma Dünya genelinde vaka sayısı
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez karakterini kim canlandırıyor? Cansu Fırıncı kimdir?
Son Yaz dizisine katılan Sarp İkiler kimdir? Arda karakteri kimdir?
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.