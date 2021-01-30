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Ramo dizisinde Boran karakterine Yakup Turgut hayat veriyor

Show TV'nin sevilen dizisine Ramo'da Boran karakteri ile dahil olan Yakup Turgut merak konusu oldu. Peki Yakup Turgut kimdir? detaylar haberimizde yer almaktadır.

30 Ocak 2021 Cumartesi 22:21
Ramo dizisinde Boran karakterine Yakup Turgut hayat veriyor
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Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen Ramo dizisine giren Boran karakteri Cihangir'in adamı Ramo'nun da baş düşmanı olarak diziye dahil olmuştur. Ama Boran'ın en büyük hedefi ise Cihangir'in yerine geçmek olacaktır. Cihangir'in ölmesi için onu satan Boran düşmanı Ramo ile iş birliği içindedir. Cihangir'in kızı plan Nehir'i de himayesi altına alam Boran karakterini Yakup Turgut canlandırmaktadır.

Yakup Turgut kimdir?

Hem senarist hem de oyuncu olan Yakup Turgut konservatuar eğitimi almış ve Sahne Sanatları alanında uzmanlaşmıştır. 2017 yılında Dara oyunu ile büyük dikkat çeken Turgut, 5 yıldır tiyatro ile yakından ilgilenmiş ve Estarabim ile Evvet gibi oyunlarda yer almıştır. Yakup Turgut şimdilerde ise Ramo dizisinde Boran karakterini canlandıracaktır.



Son Güncelleme: 30.01.2021 22:21
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Anahtar Kelimeler:
RamoBoranYakup Turgut
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