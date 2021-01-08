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Ramo dizisinde Arap karakterini Doğu Can canlandırıyor

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Ramo dizisinde Arap karakterini Doğu Can canlandırıyor haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 8 Ocak 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 19:23
Ramo dizisinde Arap karakterini Doğu Can canlandırıyor
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Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide Arap karakteri olarak tanınan oyuncuyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Arap karakterini kimin canlandırdığı merak edilenler arasında yer aldı.

Ramo Dizisi Arap Kimdir?

Ramo dizisinde Arap karakterine hayat veren oyuncunun ismi Doğu Can’dır. Tiyatro alanında oyunculuk yapan Doğu Can en son İçimde Kalmasın isimli tiyatro oyununda oynamıştır. Kendisi aynı zamanda eserin yazarlığını da üstlenmiştir.

2018 senesinde Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan başarılı oyuncu son olarak Ramo dizisinde Arap karakterini canlandırmaktadır. Arap karakteri Ramo’nun en çok güvendiği isimlerden biridir.

Doğu Can Tiyatro Oyunları

  • 2'nci Sezon Birinci Bölüm
  • Bir Meşrutiyet Faciası Yahut Gündüzlerimiz
  • Sadece Bir Gün / Müzik
  • Müsaadenizle  
  • İçimde Kalmasın


Son Güncelleme: 08.01.2021 19:23
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Anahtar Kelimeler:
ArapRamoShow Tv
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