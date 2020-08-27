Ramo dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? 12. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SHOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesi kazanan Ramo dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak edilmeye devam ediyor. Başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç olan ayrıca oyuncu kadrosunda İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner, Macit Koper isimlerini barındıran dizinin yeni sezonu hakkında araştırmalar son günlerde iyice artmış durumda.

Pandemi öncesinde 11. Bölümü ile ekranlara gelen Adana dizisi Ramo’nun 12. Bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Ramo’nun suç aleminde yükselmesi ve hayat hikayesinin anlatıldığı dizinin yeni sezonunda Adana’da geçmeyecek. Adana’da işlerini tamamlayarak en büyük olan ve artık riskli oynamak isteyen Ramo İstanbul’a giderek ipleri eline almak istiyor.

Ramo 11. Bölüm özeti

Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı hakkında bilgiyi ilk veren isim Ramo’nun Hasan’ı İlker Aksum’dan gelmişti. Ağustos ayında çekimlerine başlanacak dizinin Eylül ayı ile birlikte tekrar izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

İçlerinde ki köstebeği bulmak için türlü planlar yapan Ramo ve Sibel aşk konusunda da intikmın son bulması ile tekrar alevlenir. Aynı evde yaşamaya başlayan ikili mutluluk ararken sorunlarla uğraşmaktadır. Ramo’nun en büyük düşmanı tekrar ortaya çıkarak mahallede sorunlar çıkarmaya ve aşıkları ayırmaya çalışmaktadır. Kaçarak polisten yardım isteyen Alpay ise hapse girmemek için her şeyi anlatmaya karar verir. Süleyman ise bu duruma izin vermemek için elinden geleni yapar. Süleyman’ın Alpay’a gönderdiği avukat sayesinde ona reddemeyeceği bir teklif yapar. Köstebeği bulmak için planlar yapan Ramo ise Fatoş’un hamileliğini kullanarak Fatoş ve Neco’nun boşanma işlemlerine hız verir. Neco ile yüzleşmek zorunda kalan Boz ise tuzağa düşerek Fatoş’un büyük tepkisi ile karşılaşır.

Ramo konusu nedir?

BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, Yılmaz Şahin’in senaryosunu yazdığı ve Yağız Alp Akaydın’ın yönettiği Ramo dizisi efendisine baş kaldıran Ramo’nun Adana’da tanınan bir suçlu haline gelmesini aşk, entrika, suç ve aksiyon ile anlatan bir dizidir.

Ramo dizisi oyuncu kadrosu