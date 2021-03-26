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Ramo dizisi Taner kimdir? Bora Cengiz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

26 Mart 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Ramo dizisi Taner kimdir? Bora Cengiz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Ramo dizisi Taner kimdir? Bora Cengiz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 26 Mart 2021 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

26 Mart 2021 Cuma 19:33
Ramo dizisi Taner kimdir? Bora Cengiz kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Oyuncunun gerçek adı Bora Cengiz, 9 Aralık 1990 İstanbul doğumlu Ramo dizisinde Cihangir'in oğlu Taner'i canlandırıyor.

Kadir Has Üniversitesi oyunculuk bölümünü tamamladı. Oyunculuğun yanı sıra şarkı da söylüyor. Bora Cengiz ekranların sevilen dizisi Ramo’da Taner karakterini canlandırmaktadır.

Show TV ekranlarında gösterilen Ramo dizisi Cuma akşamı yeni sezonda yeni oyuncularla ekrana geldi. Yeni sezonda Ramo dizisinde Taner karakterini canlandıran Bora Cengiz, kariyerine 2009 yılında Kıskanmak adlı projeyle adım atmıştır.

Bora Cengiz’in (Ramo Taner) Oynadığı Dizi ve Filmler Hangileridir?

Ramo (Taner) – 2020

Çıplak (Yiğit) – 2020

Tutunamayanlar (Tunç) – 2020

Tilki Yuvası – 2018

Servet – 2018

Fenomen – 2018

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Anıl) – 2017

Bodrum Masalı (Cenk) – 2016 / 2017

Çilek Kokusu (Gani) – 2015

Uzun Yol (Murat) – 2014

Yedi Güzel Adam (Cevat) – 2014

Sana Bir Sır Vereceğim – 2013

Türkan (Tuğrul) – 2010

Kavak Yelleri (Cihan) – 2010

Kıskanmak (Nüzhet) – 2009



Son Güncelleme: 26.03.2021 19:33
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Anahtar Kelimeler:
TanerShow TvRamo
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