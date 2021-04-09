İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli pozlar veren Demet Özdemir, sosyal medyayı yıktı geçti
Son Dakika
Kırmızı spor şıklığı ile dekolteli...

Ramo dizisi Taner karakterini kim canlandırıyor? Bora Cengiz kimdir?

Gündemin önemli başlıklarından birisi haline gelen Ramo dizisi Taner karakterini kim canlandırıyor? Bora Cengiz kimdir? haberi ile ilgili olarak paylaşılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak için 9 Nisan 2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 19:33
Ramo dizisi Taner karakterini kim canlandırıyor? Bora Cengiz kimdir?
Takip Et:

Oyuncunun gerçek adı Bora Cengiz, 9 Aralık 1990 İstanbul doğumlu Ramo dizisinde Cihangir'in oğlu Taner'i canlandırıyor.

Kadir Has Üniversitesi oyunculuk bölümünü tamamladı. Oyunculuğun yanı sıra şarkı da söylüyor. Bora Cengiz ekranların sevilen dizisi Ramo’da Taner karakterini canlandırmaktadır.

Show TV ekranlarında gösterilen Ramo dizisi Cuma akşamı yeni sezonda yeni oyuncularla ekrana geldi. Yeni sezonda Ramo dizisinde Taner karakterini canlandıran Bora Cengiz, kariyerine 2009 yılında Kıskanmak adlı projeyle adım atmıştır.

Bora Cengiz’in (Ramo Taner) Oynadığı Dizi ve Filmler Hangileridir?

Ramo (Taner) – 2020

Çıplak (Yiğit) – 2020

Tutunamayanlar (Tunç) – 2020

Tilki Yuvası – 2018

Servet – 2018

Fenomen – 2018

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Anıl) – 2017

Bodrum Masalı (Cenk) – 2016 / 2017

Çilek Kokusu (Gani) – 2015

Uzun Yol (Murat) – 2014

Yedi Güzel Adam (Cevat) – 2014

Sana Bir Sır Vereceğim – 2013

Türkan (Tuğrul) – 2010

Kavak Yelleri (Cihan) – 2010

Kıskanmak (Nüzhet) – 2009




Son Güncelleme: 09.04.2021 19:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TanerShow TvRamo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Netflix 50m2 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? 50m2'nin 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Show TV yeni programı Sevcan'la Lezzet Yolunda Sunucusu kim, ne zaman başlıyor?
Show TV yeni programı Sevcan'la Lezzet Yolunda Sunucusu kim, ne zaman başlıyor?
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
Camdaki Kız 2. yeni bölüm fragmanı
Camdaki Kız 2. yeni bölüm fragmanı
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neden yok, programdan ayrıldı mı?
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında Alişan neden yok, programdan ayrıldı mı?
Doya Doya Moda Seray Sever neden yok, programdan ayrıldı mı?
Doya Doya Moda Seray Sever neden yok, programdan ayrıldı mı?

Popüler Haberler

Ramo dizisi Taner karakterini kim canlandırıyor? Bora Cengiz kimdir?
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 9 Nisan 2021 Cuma Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Ramo dizisindeki Doktor Nehir karakteri kimdir? Devrim Özkan nereli, yaşı kaç?
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Evren Burak Haktanır hakkında bilgiler
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan nerelidir?
Akıncı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Akıncı dizisi oyuncu kadrosu
Son Yaz dizisi Arda kimdir? Sarp İkiler nerelidir?
Kırmızı Oda dizisi Melek kimdir? Nilsu Yılmaz'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Son Yaz Altay kimdir? Ata Nedim Arman hakkında bilgiler
Kırmızı Oda dizisi Sema kimdir? Nur Erkul nerelidir?
16 Mart 2021 salı reyting sonuçları Masumlar Apartmanı, EDHO, Baraj reyting birincisi kim oldu?
Halkbank emeklilere 5 bin lira kredi için örnek ödeme tablosu
Pavyonlar açıldı mı, ne zaman açılacak?
Kripto paralarda son durum ne? 23 Mart 2021 Salı BTC ve güncel kripto fiyatları
Cep Herkülü filmi nerede çekildi? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu filmi konusu nedir? Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu fragmanı, oyuncuları ve konusu
Seni Çok Bekledim dizisi Umut kimdir? Ömer Gökay Şanlıer yer aldığı dizi ve film yapımları
Arka Sokaklar dizisi Servan kimdir? Serhat Midyat kimdir, nereli yaşı kaç?
Arka Sokaklar dizi oyuncusu Esra kimdir? Gaye Gürsel hakkında bilgiler
Son Yaz dizisi Fatih kimdir? Emre Karayel'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamid dizisinin İzak Fernandez'i Cansu Fırıncı'nın hayat hikayesi!
Kırmızı Oda dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.