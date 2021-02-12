İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

Ramo dizisi Taner karakteri kimdir? Bora Cengiz'in hayatı ve yer aldığı diziler

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Ramo dizisi Taner karakteri kimdir? Bora Cengiz'in hayatı ve yer aldığı diziler ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 12 Şubat 2021 Cuma tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Ramo dizisi Taner karakteri kimdir? Bora Cengiz'in hayatı ve yer aldığı diziler hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

12 Şubat 2021 Cuma 19:33
Ramo dizisi Taner karakteri kimdir? Bora Cengiz'in hayatı ve yer aldığı diziler
Takip Et:

Oyuncunun gerçek adı Bora Cengiz, 9 Aralık 1990 İstanbul doğumlu Ramo dizisinde Cihangir'in oğlu Taner'i canlandırıyor.

Kadir Has Üniversitesi oyunculuk bölümünü tamamladı. Oyunculuğun yanı sıra şarkı da söylüyor. Bora Cengiz ekranların sevilen dizisi Ramo’da Taner karakterini canlandırmaktadır.

Show TV ekranlarında gösterilen Ramo dizisi Cuma akşamı yeni sezonda yeni oyuncularla ekrana geldi. Yeni sezonda Ramo dizisinde Taner karakterini canlandıran Bora Cengiz, kariyerine 2009 yılında Kıskanmak adlı projeyle adım atmıştır.

Bora Cengiz’in (Ramo Taner) Oynadığı Dizi ve Filmler Hangileridir?

Ramo (Taner) – 2020

Çıplak (Yiğit) – 2020

Tutunamayanlar (Tunç) – 2020

Tilki Yuvası – 2018

Servet – 2018

Fenomen – 2018

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (Anıl) – 2017

Bodrum Masalı (Cenk) – 2016 / 2017

Çilek Kokusu (Gani) – 2015

Uzun Yol (Murat) – 2014

Yedi Güzel Adam (Cevat) – 2014

Sana Bir Sır Vereceğim – 2013

Türkan (Tuğrul) – 2010

Kavak Yelleri (Cihan) – 2010

Kıskanmak (Nüzhet) – 2009



Son Güncelleme: 12.02.2021 19:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TanerShow TvRamo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?
Hande Sarıoğlu Habertürk'den kovuldu mu?
Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Habertürk, Hande Sarıoğlu ile yollarını ayırma kararı aldı!
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
Mete Gündoğan kim? Mete Gündoğan ne iş yapıyor?
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
Survivor yarışmacısı Doğan kim? Survivor Doğan nereli, kaç yaşında?
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!
BKM projesi olan ve Doğu Demirkol'un başrol olduğu dizinde kadın başrol oyuncusu belirlendi!
The Mandalorian Cara Dune karakterine veda ediyor, Gina Carano kovuldu!
The Mandalorian Cara Dune karakterine veda ediyor, Gina Carano kovuldu!

Popüler Haberler

Ramo dizisi Taner karakteri kimdir? Bora Cengiz'in hayatı ve yer aldığı diziler
12 Şubat 2021 Cuma Bugünkü Koronavirüs tablosu! Corona virüsü son dakika vaka sayısı Türkiye! 12 Şubat 2021 Cuma Koronavirüs sonuçları
Ramo dizisi Doktor Nehir kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Devrim Özkan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Emir karakterini kim canlandırıyor? Burak Tozkoparan kimdir?
Akıncı konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap kimdir? Evren Burak Haktanır kimdir, nereli yaşı kaç?
Son Yaz dizisi Arda kimdir? Sarp İkiler nerelidir?
Kırmızı Oda dizisindeki Melek karakteri kimdir? Nilsu Yılmaz nereli, yaşı kaç?
Son Yaz dizisi Altay kimdir? Ata Nedim Arman'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda dizisi Sema karakteri kimdir? Nur Erkul kimdir, nereli, kaç yaşında?
Çukur Fatih kimdir? Gerçek adı nedir? Emrullah Çakay hakkında bilgiler
Engelli Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır? – Emekli Olunca Ne Kadar Maaş Alırım?
2019 TYT, AYT Puan ve Sıralama hesaplaması nasıl yapılır?
Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Kaynana Aynur ve Gelin Sinem kimdir?
Google ödeme kartı ne zaman çıkacak? Google Card ile Apple Card’a rakip mi olacak?
Kırmızı Oda dizisi Ayşe kimdir? Meriç Aral
Tozkoparan Duygu kimdir? Gerçek adı ne? Ülkü Hilal Çiftçi oynadığı diziler
Payitaht Abdülhamid dizisindeki Saliha Sultan karakteri kimdir? Vildan Atasever nereli, yaşı kaç?
Kırmızı Oda Necdet karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Taha Baran Özbek kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar Avukat Başak karakteri kimdir? Perihan Ünlücan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan karakteri kimdir? Alara Turan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.