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Ramo dizisi Nadya karakterini kim canlandırıyor? Gözde Kaya biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Okurlarımızın meraklarını uyandıran ve bir süredir gündemde yer alan Ramo dizisi Nadya karakterini kim canlandırıyor? Gözde Kaya biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili olarak taze gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, 21 Mayıs 2021 tarihli haberimizden ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

21 Mayıs 2021 Cuma 19:39
Ramo dizisi Nadya karakterini kim canlandırıyor? Gözde Kaya biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Show TV ekranların da ikinci sezona da fırtına gibi giriş yapan Ramo, oyuncu kadrosunu büyütmeye devam ediyor.  Nadya, Rus mafyasının genç ve güzel karısıdır. Son olarak , dizinin en yeni ismi olan Nadya ismiyle yeni bir oyuncu katıldı. Dizinin yakın takipçileri ve izleyenler Nadya karakterini merak etmekte.

Ramo Nadya Karakteri Kimdir?

Ramo dizisinin , mükemmel oyuncu kadrosuna yeni dahil ,olan Nadya'nın dizide kim olduğu merak edilse de, izleyenler karaktere hayat veren güzel oyuncuyu da çok merak ediyor. Ramo da Nadya’  karakterine can veren güzel isim Gözde Kayadır.

Gözde Kaya Kimdir?

Gözde Kaya, 13 Ağustos 1988 yılında, Antalya ilimizde doğmuştur. Eğitim hayatını Dokuz Eylül Üniversitesi'nde bitirmiştir. Ünlü Fotoğrafçı Nihat Odabaşının İzmir'de keşfettiği ,Gözde Kaya 2011 tarihin de Kalbim Seni Seçti isimli dizi de ,ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Uçurum, Benim Hala Umudum Var, Gölgedekiler, Sil Baştan ve Çilek Kokusu gibi yapımlar da yer almıştır. son olarak trt1 yapımı, Vuslat dizisinde sultan karakterine hayat vermiştir.

Gözde Kaya Yer Aldığı Diziler

2019 Tarihinde Vuslat (Sultan)

2017 Tarihinde Payitaht Abdülhamid (Hatice Sultan)

2015 Tarihinde Çilek Kokusu (Çağla) 

2014 Tarihinde Sil Baştan (Mayısa)

2014 Tarihinde Gölgedekiler

2013 Tarihinde Benim Hala Umudum Var

2012 Tarihinde Uçurum (Masha) 

2011 Tarihinde Kalbim Seni Seçti (İpek)

Gözde Kaya Resmi İnstagram Hesabı

Genç ve Güzel oyuncu Gözde Kaya, kendi sosyal medya hesabını  sürekli olarak kullanmakta ve sürekli olarak paylaşımlar da bulunmakta. Güzel oyuncunun sosyal medya hesabında 339 gönderi var. Takipçi sayısı ise 258 bin dir. Gözde kaya’nın kendi resmi instagram sayfası kullanıcı ismi: @gozzek


Son Güncelleme: 21.05.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
NadyaDiziRamo
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