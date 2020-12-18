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Ramo dizisi Mazhar kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Ramo dizisi Mazhar kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar konuları geçtiğimiz günlerde gündeme oturmuştu. Ramo dizisi Mazhar kimdir? konusuyla ilgili olarak 18 Aralık 2020 Cuma tarihinde gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olmak için siz de haberimizi okuyabilirsiniz.

18 Aralık 2020 Cuma 19:42
Ramo dizisi Mazhar kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mehmet Yılmaz Ak kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor. Dizinin ikinci sezonunda birçok yeni isim kadroya dahil olmuştu. Son olarak Mazhar karakteri diziye katıldı.

Ramo Mazhar kimdir?

Mazhar büyük bit mafya babasıdır. Cihangir bile onun karşısına çıkmaktan korkar. İstanbul’un en büyüğü olarak görülen Mazhar’ı kimse bilmez ve onu kimse göremez. Sırlarla dolu bir hayatı yaşayan Mazhar ortadan kaybolma konusunda bir uzmandır.

Silah ticareti yapan bir mafya olan Mazhar, çok zengin ve korkusuzdur. Mazhar’ın bu korkusunun sebebi ise kendi adamlarının bile onu tanımıyor olmasından kaynaklanıyor. Dizide Mazhar karakterini ise Mehmet Yılmaz Ak canlandırmaktadır.

Mehmet Yılmaz Ak kimdir?

Son olarak Çukur dizisinde yer alan oyuncu 1986 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. 177 cm boyunda ve 75 kilo olan oyuncu canlandırdığı kötü karakterlerle hafızalarda yer edinmiştir. 34 yaşındaki oyuncu Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

 



Son Güncelleme: 18.12.2020 19:42
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RamoDizi
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