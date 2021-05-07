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Ramo dizisi Mazhar karakteri kimdir? Mehmet Yılmaz Ak'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Ramo dizisi Mazhar karakteri kimdir? Mehmet Yılmaz Ak'ın hayatı ve yer aldığı diziler haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 7 Mayıs 2021 Cuma tarihli haberimizi okuyarak, Ramo dizisi Mazhar karakteri kimdir? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

07 Mayıs 2021 Cuma 19:55
Ramo dizisi Mazhar karakteri kimdir? Mehmet Yılmaz Ak'ın hayatı ve yer aldığı diziler
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo kadrosuna yeni isimleri katmaya devam ediyor. Dizinin ikinci sezonunda birçok yeni isim kadroya dahil olmuştu. Son olarak Mazhar karakteri diziye katıldı.

Ramo Mazhar kimdir?

Mazhar büyük bit mafya babasıdır. Cihangir bile onun karşısına çıkmaktan korkar. İstanbul’un en büyüğü olarak görülen Mazhar’ı kimse bilmez ve onu kimse göremez. Sırlarla dolu bir hayatı yaşayan Mazhar ortadan kaybolma konusunda bir uzmandır.

Silah ticareti yapan bir mafya olan Mazhar, çok zengin ve korkusuzdur. Mazhar’ın bu korkusunun sebebi ise kendi adamlarının bile onu tanımıyor olmasından kaynaklanıyor. Dizide Mazhar karakterini ise Mehmet Yılmaz Ak canlandırmaktadır.

Mehmet Yılmaz Ak kimdir?

Son olarak Çukur dizisinde yer alan oyuncu 1986 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. 177 cm boyunda ve 75 kilo olan oyuncu canlandırdığı kötü karakterlerle hafızalarda yer edinmiştir. 34 yaşındaki oyuncu Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 19:55
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Anahtar Kelimeler:
RamoDizi
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