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Ramo dizisi Kaman projesi nedir?

Ramo dizisinin 17. bölümüyle yayınlandı. Dizinin 17. bölümünde vurgulanan kaman projesi merak konusu oldu. İzleyiciler Ramo dizisi kaman ne, Ramo’da kaman projesinin aslı nedir sorularını araştırmaya başladı.

30 Ekim 2020 Cuma 19:46
Ramo dizisi Kaman projesi nedir?
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo 17. bölümüyle nefes kesti. Dizinin yayınlanan son bölümünde Ramo’nun kaman projesi olarak dikkat çekti. Dizide sözü geçen kaman projesi yeni bölüm fragmanında da vurgulandı.

Ramo dizisinde kaman nedir?


Ramo dizisinde geçen kaman projesi Ramo’nun hapisteki abisini kurtarmak için yaptığı plandan sonra vurgulandı. Abisi ile buluşan Ramo abisine kaman projesinden bahsetti. Kaman projesi Cihangir’i yakalamak ve hapse attırmak için yapılan plandır. Dizide Ramo’nun can düşmanı Ramo ile başa çıkmak için yeni sezonda bir adamla iş birliği yaptığı görülmüştü. Kaman kodu Cihangir’in hapishaneye girmesinin anahtarı olarak görülüyor. Dizinin yeni bölümünde kaman projesini daha detaylı işlenecek.

Ramo dizisi 18. bölümüyle 30 Ekim Cuma günü Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.  




Son Güncelleme: 30.10.2020 19:46
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Anahtar Kelimeler:
RamoDizi
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