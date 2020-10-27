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Ramo dizisi Kaman meselesi nedir?

Show TV'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Ramo'nun son bölümünde Kürşat, Ramo'ya Cihangir ile ilgili Kaman meselesinden bahsetti. Ramo dizisinde Kaman meselesi nedir izleyicilerin aklında soru işareti yarattı.

27 Ekim 2020 Salı 19:55
Ramo dizisi Kaman meselesi nedir?
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo’da Cihangir dosyasında sona geliniyor. Kürşat ölmeden önce Ramo’ya Cihangir’in sonunu getirecek bir dosya verdi. Bu dosyada Cihangir’in kara para aklamasından bahsediliyordu. Ancak Ramo, Cihangir’i bitirmek için bunun yeterli olmayacağını biliyordu. Cihangir’in ipini çekecek asıl konu Kaman meselesiydi. Kürşat tam Ramo’ya Kaman meselesini anlatıyordu ki Yavuz ve Erkan tarafından öldürüldü.

Ramo Kaman meselesi nedir?


Ramo dizisinde Kaman meselesi, Cihangir’in imparatorluğunun bir anda çökmesini sağlayacak önemli bir bilgidir. Ramo, ilerleyen bölümlerde meseleyi öğrenmeye çok yaklaşsa da gerçeği öğrenmesi uzun zaman alacak. Bu sırada Ramo’nun Kaman’ın peşinde olduğunu öğrenen Yavuz ise Ramo’yu öldürme planları yaparak sırrı gizlemeye çalışacak.

Kaman, kelime anlamı olarak hakim olan bey demektir. Cihangir de tüm İstanbul’a hakim olduğu için böyle bir isim verilmiş olabilir.



Son Güncelleme: 27.10.2020 19:55
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Anahtar Kelimeler:
RamoShow TvKaman
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