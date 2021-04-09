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Ramo dizisi Hamza kimdir? Gerçek adı ne? Erdal Hanedar oynadığı diziler

Ramo dizisi Hamza kimdir? Gerçek adı ne? Erdal Hanedar oynadığı diziler konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 9 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Ramo dizisi Hamza kimdir? Gerçek adı ne? Erdal Hanedar oynadığı diziler haberimize göz atarak Nisan 9 Cuma tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

09 Nisan 2021 Cuma 20:00
Ramo dizisi Hamza kimdir? Gerçek adı ne? Erdal Hanedar oynadığı diziler
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Ekranların sevilen dizisi Ramo’ya bir isim daha dahil oldu. Erdal Hanedar Hamza karakterini canlandıracak. Ramo dizisine dahil olan Emre Kınay ve Yakup Turgut’tan sonra Erdal Hanedar da dahil oldu. Dizide yeni bir konsey kuruldu ve bu konseye Mazhar’ın liderlik yapmasını Yıldırım Bey istedi. Bu konseyde Hamza’nın da olması bekleniyor.

HAMZA KİM?

Konseyin yeni ismi Mazhar olmuştu. Yıldırım Beyin kurduğu bu konseyde Boran ve Şerif’te vardı. Şimdi ise 4. isim  Hamza olacak. Silah ve uyuşturucu kaçakçısı olan Hamza, emrinde 100 den fazla adam çalıştırmaktadır.

Erdal Hanedar Kimdir? ile ilgili görsel sonucu

ERDAL HANEDAR KİM?

15 Temmuz 1982’de Rize’de doğan Hanedar,39 yaşındadır. Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar, Vatanım Sensin, Hangimiz Sevmedik  dizilerinde rol almıştır. Müjdat Gezen Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi alan oyuncu, oldukça başarılıdır. Tiyatro oyunlarında da yer almakta olan sevilen oyuncu, bu sezon Ramo dizisinde karşımıza gelecek.




Son Güncelleme: 09.04.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Erdal HanedarHamzaRamo
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