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Ramo dizisi Hamza kimdir? Erdal Hanedar'ın yer aldığı diziler

Gündemde büyük yankı uyandıran Ramo dizisi Hamza kimdir? Erdal Hanedar'ın yer aldığı diziler ile ilgili olarak merak edilen 4 Haziran 2021 Cuma günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Ramo dizisi Hamza kimdir? Erdal Hanedar'ın yer aldığı diziler ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 4 Haziran 2021 Cuma tarihli haberimizde derledik.

04 Haziran 2021 Cuma 20:00
Ramo dizisi Hamza kimdir? Erdal Hanedar'ın yer aldığı diziler
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Ekranların sevilen dizisi Ramo’ya bir isim daha dahil oldu. Erdal Hanedar Hamza karakterini canlandıracak. Ramo dizisine dahil olan Emre Kınay ve Yakup Turgut’tan sonra Erdal Hanedar da dahil oldu. Dizide yeni bir konsey kuruldu ve bu konseye Mazhar’ın liderlik yapmasını Yıldırım Bey istedi. Bu konseyde Hamza’nın da olması bekleniyor.

HAMZA KİM?

Konseyin yeni ismi Mazhar olmuştu. Yıldırım Beyin kurduğu bu konseyde Boran ve Şerif’te vardı. Şimdi ise 4. isim  Hamza olacak. Silah ve uyuşturucu kaçakçısı olan Hamza, emrinde 100 den fazla adam çalıştırmaktadır.

Erdal Hanedar Kimdir? ile ilgili görsel sonucu

ERDAL HANEDAR KİM?

15 Temmuz 1982’de Rize’de doğan Hanedar,39 yaşındadır. Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar, Vatanım Sensin, Hangimiz Sevmedik  dizilerinde rol almıştır. Müjdat Gezen Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi alan oyuncu, oldukça başarılıdır. Tiyatro oyunlarında da yer almakta olan sevilen oyuncu, bu sezon Ramo dizisinde karşımıza gelecek.


Son Güncelleme: 04.06.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Erdal HanedarHamzaRamo
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