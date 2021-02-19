İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Ramo dizisi Hamza kimdir? Erdal Hanedar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Birçok haber okurunun mercek altında tuttuğu Ramo dizisi Hamza kimdir? Erdal Hanedar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar haberinin en yeni ayrıntılarını 19.02.2021 tarihli haberimizde paylaşıyoruz. Haberimizi okuyarak en yeni gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 20:00
Ramo dizisi Hamza kimdir? Erdal Hanedar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Ekranların sevilen dizisi Ramo’ya bir isim daha dahil oldu. Erdal Hanedar Hamza karakterini canlandıracak. Ramo dizisine dahil olan Emre Kınay ve Yakup Turgut’tan sonra Erdal Hanedar da dahil oldu. Dizide yeni bir konsey kuruldu ve bu konseye Mazhar’ın liderlik yapmasını Yıldırım Bey istedi. Bu konseyde Hamza’nın da olması bekleniyor.

HAMZA KİM?

Konseyin yeni ismi Mazhar olmuştu. Yıldırım Beyin kurduğu bu konseyde Boran ve Şerif’te vardı. Şimdi ise 4. isim  Hamza olacak. Silah ve uyuşturucu kaçakçısı olan Hamza, emrinde 100 den fazla adam çalıştırmaktadır.

Erdal Hanedar Kimdir? ile ilgili görsel sonucu

ERDAL HANEDAR KİM?

15 Temmuz 1982’de Rize’de doğan Hanedar,39 yaşındadır. Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar, Vatanım Sensin, Hangimiz Sevmedik  dizilerinde rol almıştır. Müjdat Gezen Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi alan oyuncu, oldukça başarılıdır. Tiyatro oyunlarında da yer almakta olan sevilen oyuncu, bu sezon Ramo dizisinde karşımıza gelecek.



Son Güncelleme: 19.02.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Erdal HanedarHamzaRamo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Bu Benim Masalım 1.7 puanla Türk dizi tarihinin en kötüsü
İşte Bu Benim Masalım 1.7 puanla Türk dizi tarihinin en kötüsü
Lalegül TV Cübbeli Hoca sohbet programı neden yok, ne zaman başlayacak?
Lalegül TV Cübbeli Hoca sohbet programı neden yok, ne zaman başlayacak?
Your Honor dizisi konusu nedir? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Your Honor dizisi konusu nedir? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!

Popüler Haberler

Seni Çok Bekledim dizisi Erol kimdir? İlhan Şen'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ramo dizisi Hamza kimdir? Erdal Hanedar'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Son Yaz dizisi Naz kimdir? Yasemin Yazıcı yer aldığı dizi ve film yapımları
Son Yaz dizisi Eray kimdir? Yunus Narin yer aldığı dizi ve film yapımları
Fox Tv Son Yaz dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Akrep dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Son Yaz dizisi Canan kimdir? Funda Eryiğit yaşı ve oynadığı diziler
Seni Çok Bekledim Ayliz Kimdir? İrem Helvacıoğlu hakkında bilgiler
Son Yaz dizisi Yağmur kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hafsanur Sancaktutan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Seni Çok Bekledim dizisi Serkan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Gürkan Güzeyhuz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Tek taş pırlanta yüzük fiyatları ne kadar oldu?
Haluk Levent Yardım Vakfı iletişim numarası kaçtır? AHBAP Derneği üyelik ve iletişim adresleri
İşkur çalışma saatleri 2020 İşkur büroları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşkur Müdürlükleri kaça kadar açık? 2020 İşkur mesai saatleri
Şok marketlerde haftanın indirimli ürünleri 5 Şubat – 12 Şubat 2020
Saat 20:20 nedir? Saat 20:20 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Green card başvurusu için ne gerekli, başvuru hangi siteden yapılır? 2021 Green card başvurusu ne zamana kadar?0
Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? 2021 Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemleri
Ramo dizisi Afet karakterini kim canlandırıyor? Efsane Odağ kimdir?
Arka Sokaklar dizisi Civan Güngör kimdir? Emre Törün rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Akıncı dizisi Defne kimdir? Deren Talu hakkında bilgiler
Akrep Akrep kimdir? Yusuf Çim biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.