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Ramo dizisi Hamza karakterini kim canlandırıyor? Erdal Hanedar kimdir?

Haber okurlarının merakını uyandıran Ramo dizisi Hamza karakterini kim canlandırıyor? Erdal Hanedar kimdir? haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 19.03.2021 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

19 Mart 2021 Cuma 20:00
Ramo dizisi Hamza karakterini kim canlandırıyor? Erdal Hanedar kimdir?
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Ekranların sevilen dizisi Ramo’ya bir isim daha dahil oldu. Erdal Hanedar Hamza karakterini canlandıracak. Ramo dizisine dahil olan Emre Kınay ve Yakup Turgut’tan sonra Erdal Hanedar da dahil oldu. Dizide yeni bir konsey kuruldu ve bu konseye Mazhar’ın liderlik yapmasını Yıldırım Bey istedi. Bu konseyde Hamza’nın da olması bekleniyor.

HAMZA KİM?

Konseyin yeni ismi Mazhar olmuştu. Yıldırım Beyin kurduğu bu konseyde Boran ve Şerif’te vardı. Şimdi ise 4. isim  Hamza olacak. Silah ve uyuşturucu kaçakçısı olan Hamza, emrinde 100 den fazla adam çalıştırmaktadır.

Erdal Hanedar Kimdir? ile ilgili görsel sonucu

ERDAL HANEDAR KİM?

15 Temmuz 1982’de Rize’de doğan Hanedar,39 yaşındadır. Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar, Vatanım Sensin, Hangimiz Sevmedik  dizilerinde rol almıştır. Müjdat Gezen Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi alan oyuncu, oldukça başarılıdır. Tiyatro oyunlarında da yer almakta olan sevilen oyuncu, bu sezon Ramo dizisinde karşımıza gelecek.



Son Güncelleme: 19.03.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Erdal HanedarHamzaRamo
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