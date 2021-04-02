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Ramo dizisi Hamza karakteri kimdir? Erdal Hanedar'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Birçok kişinin merak ettiği Ramo dizisi Hamza karakteri kimdir? Erdal Hanedar'ın hayatı ve yer aldığı diziler haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 02-04-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

02 Nisan 2021 Cuma 20:00
Ramo dizisi Hamza karakteri kimdir? Erdal Hanedar'ın hayatı ve yer aldığı diziler
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Ekranların sevilen dizisi Ramo’ya bir isim daha dahil oldu. Erdal Hanedar Hamza karakterini canlandıracak. Ramo dizisine dahil olan Emre Kınay ve Yakup Turgut’tan sonra Erdal Hanedar da dahil oldu. Dizide yeni bir konsey kuruldu ve bu konseye Mazhar’ın liderlik yapmasını Yıldırım Bey istedi. Bu konseyde Hamza’nın da olması bekleniyor.

HAMZA KİM?

Konseyin yeni ismi Mazhar olmuştu. Yıldırım Beyin kurduğu bu konseyde Boran ve Şerif’te vardı. Şimdi ise 4. isim  Hamza olacak. Silah ve uyuşturucu kaçakçısı olan Hamza, emrinde 100 den fazla adam çalıştırmaktadır.

Erdal Hanedar Kimdir? ile ilgili görsel sonucu

ERDAL HANEDAR KİM?

15 Temmuz 1982’de Rize’de doğan Hanedar,39 yaşındadır. Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar, Vatanım Sensin, Hangimiz Sevmedik  dizilerinde rol almıştır. Müjdat Gezen Tiyatrosunda oyunculuk eğitimi alan oyuncu, oldukça başarılıdır. Tiyatro oyunlarında da yer almakta olan sevilen oyuncu, bu sezon Ramo dizisinde karşımıza gelecek.



Son Güncelleme: 02.04.2021 20:00
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Anahtar Kelimeler:
Erdal HanedarHamzaRamo
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