İstanbul
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Ramo dizisi Doktor Nehir kimdir? Gerçek adı ne? Devrim Özkan oynadığı diziler

Ramo dizisi Doktor Nehir kimdir? Gerçek adı ne? Devrim Özkan oynadığı diziler haberimize ilişkin merak edilen sıcak gelişmeleri, objektif yazar kadromuzla kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 15 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan haberimize göz atarak, güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

15 Ocak 2021 Cuma 19:33
Ramo dizisi Doktor Nehir kimdir? Gerçek adı ne? Devrim Özkan oynadığı diziler
Takip Et:

Show TV aracılığı ile izleyenleri ile buluşan Ramo adlı yapımda Doktor Nehir karakterine hayat veren kişi Devrim Özkan’ dır. Güzel oyuncu 1998 yılının Eylül 2’sinde Muğla ilinde doğmuştur. Oyunculuk eğitimlerini Muğla Üniversitesinde almıştır. Oyuncu tiyatroyu o kadar sevmiştir ki 7 yıllık spor hayatını bırakıp tiyatroyu ön plana almıştır. Hayat verdiği Nehir karakteri ise kendi mesleğine aşık olmuş ve babası Cihangir’ in mesleğini elinin tersi ile itmiştir. Devrim Özkan 52 kilo ve 1,73 boyundadır. Oyuncunun ilk ekran deneyimi ise Rüya adlı dizide İpek adlı karakteri canlandırması ile gerçekleşti. Aynı yıl güzel oyuncu Vatanım Sensin dizisinde Havva karakterini canlandırdı. Oyuncunun son performansı ise 2019 yılında yayınlanan Vuslat adlı dizide Feride karakteri ile olmuştu. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde Onur Tuna ile görüntülenmiş lakin aralarında bir ilişkinin olduğunu ikili reddeti. Sosyal medya hesabı ise; @devrimozkan(instagram).

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 15.01.2021 19:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Devrim özkan SevgilisiDevrim özkan Sevgilisi|Devrim özkan Oynadığı DizilerDevrim özkan BoyuDevrim özkan RamoDevrim özkan YaşDevrim özkan InstagramRamo Dizisi OyuncularıRamo Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!
Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!
Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!
Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz hakkında bilgiler
Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz hakkında bilgiler
Emanet dizisi Yaman Kırımlı kimdir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler
Emanet dizisi Yaman Kırımlı kimdir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler
Survivor Emin kimdir, kaç yaşında? Emin Günenç hakkında bilgiler
Survivor Emin kimdir, kaç yaşında? Emin Günenç hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Çocukluk dizisinin çekildiği Ali Kağan çocuk evi nerdedir?
Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin kimdir, nereli yaşı kaç?
Ramo dizisi Doktor Nehir kimdir? Gerçek adı ne? Devrim Özkan oynadığı diziler
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Evren Burak Haktanır kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu hakkında bilgiler
Akıncı dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Son Yaz dizisinde Arda karakterini Sarp İkiler canlandırıyor
Kırmızı Oda dizisi Melek karakteri kimdir? Nilsu Yılmaz'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Son Yaz dizisi Altay kimdir? Ata Nedim Arman kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
27. dönem POMEM müracaatları ne zaman yapılacak?
Tv8 Müslüm filmi ne zaman yayınlanacak? Müslüm filmi saat kaçta başlıyor?
MasterChef Türkiye Konya Zazadin Hanı nerededir? Zazadin Hanı tarihi
İş kurmak isteyen gençlere devlet vergi ve prim teşviği!
SGK müracaat başvuru sorgulama nasıl yapılır? SGK başvuru ve müracaat sorgulama işlemleri
Tozkoparan Duygu kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi yaşı ve oynadığı diziler
Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Vitaminlerin mucizesi! Vitamin eksikliği belirtilerini vücudumuzda nasıl anlarız?
Payitaht Abdülhamid dizisi Saliha Sultan kimdir? Vildan Atasever doğum tarihi
Kırmızı Oda dizisi hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Payitaht Abdülhamid dizisi İzak Fernandez kimdir? Cansu Fırıncı nerelidir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.