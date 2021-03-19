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Ramo dizisi Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan'ın yer aldığı diziler

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Ramo dizisi Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan'ın yer aldığı diziler ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 19 Mart 2021 Cuma tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Ramo dizisi Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan'ın yer aldığı diziler hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

19 Mart 2021 Cuma 19:30
Ramo dizisi Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan'ın yer aldığı diziler
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Show TV aracılığı ile izleyenleri ile buluşan Ramo adlı yapımda Doktor Nehir karakterine hayat veren kişi Devrim Özkan’ dır. Güzel oyuncu 1998 yılının Eylül 2’sinde Muğla ilinde doğmuştur. Oyunculuk eğitimlerini Muğla Üniversitesinde almıştır. Oyuncu tiyatroyu o kadar sevmiştir ki 7 yıllık spor hayatını bırakıp tiyatroyu ön plana almıştır. Hayat verdiği Nehir karakteri ise kendi mesleğine aşık olmuş ve babası Cihangir’ in mesleğini elinin tersi ile itmiştir. Devrim Özkan 52 kilo ve 1,73 boyundadır. Oyuncunun ilk ekran deneyimi ise Rüya adlı dizide İpek adlı karakteri canlandırması ile gerçekleşti. Aynı yıl güzel oyuncu Vatanım Sensin dizisinde Havva karakterini canlandırdı. Oyuncunun son performansı ise 2019 yılında yayınlanan Vuslat adlı dizide Feride karakteri ile olmuştu. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde Onur Tuna ile görüntülenmiş lakin aralarında bir ilişkinin olduğunu ikili reddeti. Sosyal medya hesabı ise; @devrimozkan(instagram).

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 19.03.2021 19:30
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