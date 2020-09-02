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Ramo dizisi Cihangir kimdir? Olgun Şimşek kimdir?

Ekranların sevilen dizisi Ramo yeni sezon hazırlıklarına devam ederken yeni sezon oyuncularını da duyurmaya başladı. Pek çok kişi son olarak duyurulan Cihangir karakterine hayat verecek olan Olgun Şimşek'i araştırmaya başladı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:50
Ramo dizisi Cihangir kimdir? Olgun Şimşek kimdir?
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SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo yeni sezon hazırlıklarına devam ederken Cihangir karakterine hayat verecek Olgun Şimşek Ramo hayranları tarafından merak edilmeye devam ediyor. Yeni sezonda başlaması en fazla beklenen dizilerden bir tanesi olan Ramo, yeni sezon oyuncularını da bir bir duyurmaya devam ediyor.

Ramo Cihangir kimdir?

Son dönemlerde ünlenen dizi şehirlerinden bir tanesi olan Adana’da başlayan dizi yeni sezonu ile birlikte Adana’dan çıkarak İstanbul’a taşınıyor. Dizide oyuncuların büyük oranda değişmesi ile birlikte yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmak isteyen Ramo dizisinde duyurulan ilk isim Olgun Şimşek’in hayat vereceği Cihangir oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde son dönemde canlandırdığı Kimsesiz Yaşar karakteri ile adından söz ettiren Olgun Şimşek Ramo dizisine Cihangir’i canlandırmak üzere transfer oldu.

Olgun Şimşek kimdir?


1971 yılında Bursa’da dünyaya gelen Olgun Şimşek ilkokul ve ortaokulu Bursa’da tamamlamıştır. Devlet memuru olan babası nedeni ile lise hayatını Adapazarı’nda bulunan Harbiye Öğretmen Lisesi’nde tamamlayan Olgun Şimşek İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü kazanarak mezun olan Şimşek 1993 yılında sinemaya giriş yaparak o günlerden beri ekranların aranan yüzü olmuştur.

İbrahim Tatlıses’in programı olan İbo Show’da ekranlara çıkan Olgun Şimşek Bir Demet Tiyatro’da Kudret karakteri ile ünlenmiştir. Sihirli Ceket, Beşik Kertmesi, Alacakaranlık, 7 numara, Kapalıçarşı dizilerinde görev alarak ünlenmeye devam eden Şimşek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Kimsesiz Yaşar karakterine hayat vermektedir. 1994 yılında Şebnem Sönmez ile evlenen Şimşek 2011 yılında Zeynep Kocabeyoğlu ile evlenmiştir.

Ramo dizisinde Cihangir nasıl bir karakter olacak?

Cihangir’in Ramo dizisine girişi olaylı olacak. Ramo’nun iyi mi yoksa kötü bir karakter olacağı halen bilinmezken çekimlerine başlanan yeni sezonda yer alan Cihangir karakteri hakkında halen netlik bulunmuyor.

Cengiz’in büyük patronu olan Cihangir kaçak mazot ve uyuşturucu işlerinin başındadır.



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:50
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RamoOlgun şimşek
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