Ramo Dizisi Cihangir karakteri öldü mü? Cihangir karakteri diziden ayrıldı mı?

Ramo Dizisindeki Cihangir Karakteri Öldü Mü? Diziden Çıkıyor Mu? Cihangir Diziye Geri Dönecek Mi?

Show TV ekranlarının Cuma akşamlarında yayınlanan Ramo dizisindeki Cihangir karakterini canlandıran Olgun Şimşek, 15 Ocak 2021 Cuma tarihinde ekranlara gelecek olan yeni bölümde ölerek diziye veda ediyor. Herkes Ramo dizisindeki Cihangir karakterinin diziden ayılıp ayrılmadığını ve geri dönüp dönmeyeceğini merakla araştırmaya başladı.

Ramo Dizisinin Cihangir Karakteri Diziden Ayrıldı Mı? Cihangir Öldü Mü?

Yapımcılığını BKM yapımın üstlendiği, Show TV ekranlarında izleyenlerini Cuma Akşamı televizyon başına kilitleyen Ramo dizisindeki beklenmeyen ayrılığa imzasını atacak olan Cihangir rolünü oynayan Olgun Şimşek 15 Ocak 2021 Cuma günü ekranlara gelecek olan yeni bölümde ölerek diziye veda edecektir. Beklenmeyen bir ayrılık olmasından dolayı izleyenler Ramo dizisi karakteri olan Cihangir’in diziye geri dönüp dönmeyeceğini ve diziden çıkıp çıkmadığını merakla araştırıyorlar.

Ramo Dizisi Karakteri Cihangir Diziden Ayrıldı Mı? Geri Gelecek Mi?

Ramo dizisinin 15 Ocak 2021 Cuma günü ekranlara gelecek olan 28. Bölümünde heyecan dolu sahneler ekranlara damga vurdu. Cihangir karakteri gibi dizide önemli olan bir karakterin diziden ayrılmasını tahmin etmeyen izleyiciler, Cihangir karakterinin diziye geri dönmeyeceğini merakla araştırıyorlar. Diziyle sözleşmesi biten Olgun Şimşek, Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in başrollerini paylaştığı Ramo dizisinden 28. Bölüm itibariyle bağlantısını kesecektir.

Cihangir karakterinin diziden ayrılmasıyla dengeler bir kez daha değişecek. Ramo’yu bekleyen daha farklı tehditler ve tehlikeler diziye dahil olacaktır. Olgun Şimşek gibi başarılı bir oyuncunun Ramo dizisine veda etmesi sevenlerini ve dizinin izleyicilerini üzecektir.

Ramo’nun yeni düşmanlarını oynayacak olan karakterler ilerleyen günlerde belirlenecektir.

Olgun Şimşek'in tekrardan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine döneceği düşüncesi herkesin aklında dolaşıyor.