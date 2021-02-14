İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Ramo Dizisi Cihangir karakteri öldü mü? Cihangir karakteri diziden ayrıldı mı?

Ramo dizisi karakteri Cihangir diziden ayrılıyor mu? Ramo dizisi karakteri Cihangir diziden niçin ayrılıyor? Ramo dizisi karakteri Cihangir ölüyor mu? Ramo dizisindeki Cihangir karakterini kim canlandırıyor? Ramo dizisi izleyicileri Cihangir karakterinin diziden niçin ayrıldığını ve geri dönüp dönmeyeceğini merakla araştırıyorlar.

14 Şubat 2021 Pazar 20:49
Ramo Dizisi Cihangir karakteri öldü mü? Cihangir karakteri diziden ayrıldı mı?
Takip Et:

Ramo Dizisindeki Cihangir Karakteri Öldü Mü? Diziden Çıkıyor Mu? Cihangir Diziye Geri Dönecek Mi?

Show TV ekranlarının Cuma akşamlarında yayınlanan Ramo dizisindeki Cihangir karakterini canlandıran Olgun Şimşek, 15 Ocak 2021 Cuma tarihinde ekranlara gelecek olan yeni bölümde ölerek diziye veda ediyor. Herkes Ramo dizisindeki Cihangir karakterinin diziden ayılıp ayrılmadığını ve geri dönüp dönmeyeceğini merakla araştırmaya başladı.

Ramo Dizisinin Cihangir Karakteri Diziden Ayrıldı Mı? Cihangir Öldü Mü?

Yapımcılığını BKM yapımın üstlendiği, Show TV ekranlarında izleyenlerini Cuma Akşamı televizyon başına kilitleyen Ramo dizisindeki beklenmeyen ayrılığa imzasını atacak olan Cihangir rolünü oynayan Olgun Şimşek 15 Ocak 2021 Cuma günü ekranlara gelecek olan yeni bölümde ölerek diziye veda edecektir. Beklenmeyen bir ayrılık olmasından dolayı izleyenler Ramo dizisi karakteri olan Cihangir’in diziye geri dönüp dönmeyeceğini ve diziden çıkıp çıkmadığını merakla araştırıyorlar.

Ramo Dizisi Karakteri Cihangir Diziden Ayrıldı Mı? Geri Gelecek Mi?

Ramo dizisinin 15 Ocak 2021 Cuma günü ekranlara gelecek olan 28. Bölümünde heyecan dolu sahneler ekranlara damga vurdu. Cihangir karakteri gibi dizide önemli olan bir karakterin diziden ayrılmasını tahmin etmeyen izleyiciler, Cihangir karakterinin diziye geri dönmeyeceğini merakla araştırıyorlar. Diziyle sözleşmesi biten Olgun Şimşek, Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç’in başrollerini paylaştığı Ramo dizisinden 28. Bölüm itibariyle bağlantısını kesecektir.

Cihangir karakterinin diziden ayrılmasıyla dengeler bir kez daha değişecek. Ramo’yu bekleyen daha farklı tehditler ve tehlikeler diziye dahil olacaktır. Olgun Şimşek gibi başarılı bir oyuncunun Ramo dizisine veda etmesi sevenlerini ve dizinin izleyicilerini üzecektir.

Ramo’nun yeni düşmanlarını oynayacak olan karakterler ilerleyen günlerde belirlenecektir.

Olgun Şimşek'in tekrardan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine döneceği düşüncesi herkesin aklında dolaşıyor.



Son Güncelleme: 14.02.2021 20:49
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ramo Dizisi Cihangir KarakteriCihangirRamoDiziOlgun şimşek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize Doktor'un sevilen hemşiresi Güneş diziden ayrıldı mı? Korhan Herduran açıklama yaptı
Mucize Doktor'un sevilen hemşiresi Güneş diziden ayrıldı mı? Korhan Herduran açıklama yaptı
Mucize Doktor'da önemli ayrılık!
Mucize Doktor'da önemli ayrılık!
Sefirin Kızı'nda şok ayrılık!
Sefirin Kızı'nda şok ayrılık!
Tövbeler Olsun dizisi final yapıyor
Tövbeler Olsun dizisi final yapıyor
Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor
Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor
İlk Öpücük filmi konusu ve oyuncu kadrosu
İlk Öpücük filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı’nın İncisi nerede?
Bedelli askerlik yerleri ve celpleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Sefirin Kızı final mi oluyor? Nare neden yok?
Ex Aşkım dizisi oyuncu kadrosu ve konusu!
Hz. Yusuf dizisi nerede çekildi?
Mali mühür nedir? Mali Mühür nasıl alınır, ücreti ne kadar?
2021 güncel votka satış fiyatları
Bir Zamanlar Çukurova dizisi final mi olacak? Dizinin finalinde neler yaşanacak?
Hangi marketlerde ticket kart kullanabilirsiniz? Ticket geçen marketler
Ex Aşkım dizisi oyuncuları belli oldu mu?
Aras Kargo kargom nerede? Aras kargo sorgulama ve takip
MEB onaylı bilgisayar sertifikası nereden, nasıl alınır? Hangi kurumlardan alınabilir?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni sezon ilk bölümünde sürpriz isim!
İşten işçi çıkarma asaklandı mı? İşverenler işçileri ne kadar süreyle işten çıkaramayacak?
Sıfır araç fiyatları ne durumda? Marka marka otomobil firmalarının yıl sonu kampanyaları
Kefaret dizisi Zeynep kimdir? Lavinya Ünlüer yer aldığı dizi ve film yapımları
Sadakatsiz dizisinde Gönül karakterini canlandıran oyuncu kimdir?
Kırmızı Oda 20. bölüm Can'ın Yalnızım Sensiz şarkısının sözleri
Netfilx Uysallar dizi oyuncuları belli oldu mu?
Tövbeler Olsun dizisi Eda karakteri kimdir? Gaye Turgut Evin'in hayatı ve yer aldığı diziler
Arıza dizisindeki Balaban karakteri kimdir? Rüzgar Aksoy nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.