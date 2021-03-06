İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

Ramo dizisi Boran kimdir? Yakup Turgut nerelidir?

Ramo dizisi Boran kimdir? Yakup Turgut nerelidir? haberine dair en güncel bilgilere yer verdiğimiz 5 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyarak, siz de haberin en yeni ayrıntılarından anında haberdar olabilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 03:33
Ramo dizisi Boran kimdir? Yakup Turgut nerelidir?
Takip Et:

Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen Ramo dizisine giren Boran karakteri Cihangir'in adamı Ramo'nun da baş düşmanı olarak diziye dahil olmuştur. Ama Boran'ın en büyük hedefi ise Cihangir'in yerine geçmek olacaktır. Cihangir'in ölmesi için onu satan Boran düşmanı Ramo ile iş birliği içindedir. Cihangir'in kızı plan Nehir'i de himayesi altına alam Boran karakterini Yakup Turgut canlandırmaktadır.

Yakup Turgut kimdir?

Hem senarist hem de oyuncu olan Yakup Turgut konservatuar eğitimi almış ve Sahne Sanatları alanında uzmanlaşmıştır. 2017 yılında Dara oyunu ile büyük dikkat çeken Turgut, 5 yıldır tiyatro ile yakından ilgilenmiş ve Estarabim ile Evvet gibi oyunlarda yer almıştır. Yakup Turgut şimdilerde ise Ramo dizisinde Boran karakterini canlandıracaktır.



Son Güncelleme: 06.03.2021 03:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yakup TurgutBoranRamo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadakatsiz dizisi Melih komiser kimdir? Ali İl kim, kaç yaşındadır?
Sadakatsiz dizisi Melih komiser kimdir? Ali İl kim, kaç yaşındadır?
Dünya genelinde en fazla izlenen Hint dizileri! En fazla İMDB puanına sahip olan Hint dizileri!
Dünya genelinde en fazla izlenen Hint dizileri! En fazla İMDB puanına sahip olan Hint dizileri!
Mucize Doktor dizisi oyuncu kadrosu
Mucize Doktor dizisi oyuncu kadrosu
Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı, neden yok?
Temizlik Benim İşim neden yayınlanmadı, neden yok?
Camdaki Kız dizisinin çekim yerleri nerede? Camdaki Kız İstanbul'da mı çekiliyor?
Camdaki Kız dizisinin çekim yerleri nerede? Camdaki Kız İstanbul'da mı çekiliyor?
Sadakatsiz Melih'i Kimdir?
Sadakatsiz Melih'i Kimdir?

Popüler Haberler

Ramo dizisi Boran kimdir? Yakup Turgut nerelidir?
Seni Çok Bekledim Serkan kimdir? Gürkan Güzeyhuz gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Akıncı dizisi Güneş kimdir? Hira Koyuncuoğlu'nun hayatı!
Ramo dizisi Hamza kimdir? Erdal Hanedar yer aldığı dizi ve film yapımları
Seni Çok Bekledim dizisi Selahattin kimdir? Caner Şahin kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
TRT1 Acemi Anneler'in konusu ve oyuncu kadrosu
Badem göz estetiği fiyatları ne kadardır? Badem göz estetiği işlemleri kaça ayrılmaktadır?
Memurların başka işlerde çalışması yasal mıdır?
Apple telefon garanti sorgulama nasıl yapılır?
Bekçi alımları ne zaman yapılacak? 2021 yılında kaç bekçi alınacak? Alımlar ne zaman başlayacak?
KYK burs ve kredi ödemeleri neden kesilir? KYK bursu kesilme sebepleri
Magnum Porsche 13 Ekim 2020 çekilişi kim kazandı? Magnum Porsche çekiliş sonucu asil yedek kazananlar isim listesi
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları ne, konut kredisi başvurusu için hangi belgeler gerekli?
Acil durum yönetimin nedir? Bakan Soylu acil yönetime geçildiğini açıkladı!
Batman koronavirüste hangi risk grubunda? Batman'da sokağa çıkma yasağı kısıtlaması devam edecek mi? İşte detaylar...
Toplum Yararına Programa katılım şartları nelerdir? 9 Ay asgari ücretli TYP şartları
Çalışan annelerin ne gibi haklar var? 2021
Sabah Sohbetleri sunucusu Fatih Savaş kimdir, nereli, kaç yaşında?
İŞKUR evde paketleme işi ilanları ve başvuru yolları
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge özellikleri
Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan görmenin tabirleri ve yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.