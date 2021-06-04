İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

Ramo dizisi Boran kimdir? Yakup Turgut hakkında bilgiler

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Ramo dizisi Boran kimdir? Yakup Turgut hakkında bilgiler haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 4 Haziran 2021 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Ramo dizisi Boran kimdir? hakkında merak edilen güncel bilgileri 4 Haziran 2021 Cuma tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 19:37
Ramo dizisi Boran kimdir? Yakup Turgut hakkında bilgiler
Takip Et:

Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen Ramo dizisine giren Boran karakteri Cihangir'in adamı Ramo'nun da baş düşmanı olarak diziye dahil olmuştur. Ama Boran'ın en büyük hedefi ise Cihangir'in yerine geçmek olacaktır. Cihangir'in ölmesi için onu satan Boran düşmanı Ramo ile iş birliği içindedir. Cihangir'in kızı plan Nehir'i de himayesi altına alam Boran karakterini Yakup Turgut canlandırmaktadır.

Yakup Turgut kimdir?

Hem senarist hem de oyuncu olan Yakup Turgut konservatuar eğitimi almış ve Sahne Sanatları alanında uzmanlaşmıştır. 2017 yılında Dara oyunu ile büyük dikkat çeken Turgut, 5 yıldır tiyatro ile yakından ilgilenmiş ve Estarabim ile Evvet gibi oyunlarda yer almıştır. Yakup Turgut şimdilerde ise Ramo dizisinde Boran karakterini canlandıracaktır.


Son Güncelleme: 04.06.2021 19:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yakup TurgutBoranRamo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
Yasemen Heper Büyükağaoğlu kimdir? Hangi yapımlarda rol almıştır?
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti
FOX Aşk Mantık İntikam ne zaman başlayacak? Aşk Mantık İntikam 1. bölüm yayın tarihi değişti

Popüler Haberler

Akıncı Defne kimdir? Deren Talu gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Ramo dizisi Boran kimdir? Yakup Turgut hakkında bilgiler
Ramo dizi oyuncusu Afet kimdir? Efsane Odağ hakkında bilgiler
Payitaht Abdülhamid dizisi Nadir Bey kimdir? Sifu Salman Ataş'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Son Yaz Metin karakterini kim canlandırıyor? Sinan Tuzcu kimdir?
Arka Sokaklar dizisi Civan Güngör karakteri kimdir? Emre Törün'ün hayatı ve yer aldığı diziler
Akıncı dizisi Beste kimdir? Müge Boz doğum tarihi
Seni Çok Bekledim Selahattin kimdir? Caner Şahin gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
MPİ On Numara 4 Haziran 2021 Cuma sonuçları sorgulama ekranı
Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız’ı kim canlandırıyor? Rabia Kaya'nın biyografisi
Altın ne kadar oldu? 4 Haziran 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 4 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Benim Adım Melek Mithat kimdir? Saim Güveloğlu kimdir?
Sadakatsiz dizisinde Turgay Güngör karakterine Kenan Ece hayat veriyor
Rüyada yılan sokması görmek anlamı ve yorumu
Grip aşısı işe yarıyor mu? Grip aşısı kimlere yapılır?
Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can yer aldığı dizi ve film yapımları
Bozkır Aslanı Celaleddin 3. bölüm izle full, tek parça izle
TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 4 Haziran 2021 Cuma TRT Spor dizi, film ve programları
Son Yaz Akgün kimdir? Alperen Duymaz hakkında bilgiler
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Star TV canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni son bölüm izle
Kanal 7'de 4 Haziran 2021 Cuma tarihinde ne var? Kanal 7 4 Haziran 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.