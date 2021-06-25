İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Ramo dizisi Boran karakterini kim canlandırıyor? Yakup Turgut kimdir?

İnternet basınında yer aldığı günden beri çok tıklama alan Ramo dizisi Boran karakterini kim canlandırıyor? Yakup Turgut kimdir? başlıklı haberimiz, tüm güncel gelişmeleri ile sizleri 25.06.2021 tarihli haberimizde bekliyor. Hemen okuyun!

25 Haziran 2021 Cuma 19:37
Ramo dizisi Boran karakterini kim canlandırıyor? Yakup Turgut kimdir?
Takip Et:

Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen Ramo dizisine giren Boran karakteri Cihangir'in adamı Ramo'nun da baş düşmanı olarak diziye dahil olmuştur. Ama Boran'ın en büyük hedefi ise Cihangir'in yerine geçmek olacaktır. Cihangir'in ölmesi için onu satan Boran düşmanı Ramo ile iş birliği içindedir. Cihangir'in kızı plan Nehir'i de himayesi altına alam Boran karakterini Yakup Turgut canlandırmaktadır.

Yakup Turgut kimdir?

Hem senarist hem de oyuncu olan Yakup Turgut konservatuar eğitimi almış ve Sahne Sanatları alanında uzmanlaşmıştır. 2017 yılında Dara oyunu ile büyük dikkat çeken Turgut, 5 yıldır tiyatro ile yakından ilgilenmiş ve Estarabim ile Evvet gibi oyunlarda yer almıştır. Yakup Turgut şimdilerde ise Ramo dizisinde Boran karakterini canlandıracaktır.


Son Güncelleme: 25.06.2021 19:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yakup TurgutBoranRamo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba kaç yaşında, nereli?
Ozan Akbaba kimdir? Ozan Akbaba kaç yaşında, nereli?
Gizem Çıracı kimdir, nerelidir? Gizem Çıracı hakkında bilgiler
Gizem Çıracı kimdir, nerelidir? Gizem Çıracı hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Akıncı Defne karakterini kim canlandırıyor? Deren Talu kimdir?
Ramo dizisi Boran karakterini kim canlandırıyor? Yakup Turgut kimdir?
Ramo dizisi Afet kimdir? Efsane Odağ kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Payitaht Abdülhamid dizisi Nadir Bey kimdir? Gerçek adı nedir? Sifu Salman Ataş nereli, yaşı kaç?
Son Yaz dizisindeki Metin karakteri kimdir? Sinan Tuzcu nereli, yaşı kaç?
Arka Sokaklar dizi oyuncusu Civan Güngör kimdir? Emre Törün hakkında bilgiler
Akıncı dizisi Beste kimdir? Müge Boz doğum tarihi
Seni Çok Bekledim dizisi Selahattin kimdir? Caner Şahin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar dizisi Nuray Yıldız (Rabia Kaya) kimdir?
Ramo dizisi Taner karakteri kimdir? Bora Cengiz kimdir, nereli, kaç yaşında?
Emanet 194.bölüm fragmanı ve 3 Haziran 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Kadın Eseri programı sunucusu Elçin Ateş Ersoy kimdir?
Kemal Kayaoğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Kemal Kayaoğlu hangi projelerde yer aldı?
Deniz Harp Okulu başvuru şartları nedir? 2021 Deniz Harp Okulu başvuru koşulları
Ağız ve diş sağlığı açısından diş ipi kullanmak ne kadar önemli? Diş ipini nasıl kullanmalıyız?
Son Yaz dizisi Altay kimdir? Gerçek adı nedir? Ata Nedim Arman nereli, yaşı kaç?
Son Yaz dizisi Fatih kimdir? Emre Karayel yaşı ve oynadığı diziler
Arka Sokaklar dizisi Asiye Çoban kimdir? Melisa Şalgam'ın hayatı!
Payitaht Abdülhamid Fatma Sultan karakterini kim canlandırıyor? Alara Turan kimdir?
Beni Bırakma Berk kimdir? Gerçek adı ne? Onur Aziz oynadığı diziler
Payitaht dizisi Eskidarlı Vahap karakteri kimdir? Evren Burak Haktanır kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.