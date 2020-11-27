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Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar

Yeni ayrıntıları merak konusu olan Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 27.11.2020 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

27 Kasım 2020 Cuma 19:23
Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
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Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide Arap karakteri olarak tanınan oyuncuyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Arap karakterini kimin canlandırdığı merak edilenler arasında yer aldı.

Ramo Dizisi Arap Kimdir?


Ramo dizisinde Arap karakterine hayat veren oyuncunun ismi Doğu Can’dır. Tiyatro alanında oyunculuk yapan Doğu Can en son İçimde Kalmasın isimli tiyatro oyununda oynamıştır. Kendisi aynı zamanda eserin yazarlığını da üstlenmiştir.

2018 senesinde Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan başarılı oyuncu son olarak Ramo dizisinde Arap karakterini canlandırmaktadır. Arap karakteri Ramo’nun en çok güvendiği isimlerden biridir.

Doğu Can Tiyatro Oyunları

  • 2'nci Sezon Birinci Bölüm
  • Bir Meşrutiyet Faciası Yahut Gündüzlerimiz
  • Sadece Bir Gün / Müzik
  • Müsaadenizle  
  • İçimde Kalmasın


Son Güncelleme: 27.11.2020 19:23
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Anahtar Kelimeler:
ArapRamoShow Tv
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