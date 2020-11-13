İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tüm illerde sigara yasağı başladı! İlk cezalar kesildi
Tüm illerde sigara yasağı başladı!...
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde
Son Dakika
Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan...
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu değişimi korkuttu
Tekirdağ'ın 3 aylık vaka tablosu...
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Son Dakika
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet...

Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can'ın hayatı!

Kasım 13 Cuma günü basına aktarılan ve hakkında yeni gelişmeleri merak edilen Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can'ın hayatı! haberine dair güncel bilgileri öğrenmek için siz de hemen haberimize göz atabilirsiniz.

13 Kasım 2020 Cuma 19:23
Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can'ın hayatı!
Takip Et:

Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide Arap karakteri olarak tanınan oyuncuyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Arap karakterini kimin canlandırdığı merak edilenler arasında yer aldı.

Ramo Dizisi Arap Kimdir?


Ramo dizisinde Arap karakterine hayat veren oyuncunun ismi Doğu Can’dır. Tiyatro alanında oyunculuk yapan Doğu Can en son İçimde Kalmasın isimli tiyatro oyununda oynamıştır. Kendisi aynı zamanda eserin yazarlığını da üstlenmiştir.

2018 senesinde Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan başarılı oyuncu son olarak Ramo dizisinde Arap karakterini canlandırmaktadır. Arap karakteri Ramo’nun en çok güvendiği isimlerden biridir.

Doğu Can Tiyatro Oyunları

  • 2'nci Sezon Birinci Bölüm
  • Bir Meşrutiyet Faciası Yahut Gündüzlerimiz
  • Sadece Bir Gün / Müzik
  • Müsaadenizle  
  • İçimde Kalmasın


Son Güncelleme: 13.11.2020 19:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ArapRamoShow Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Tozkoparan İskender dizisinden ayrılan oyuncular kimlerdir? Mete ve Kerem karakteri diziye tekrar katılacak mı?
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Fox TV'nin sevilen dizisi Zümrüdüanka'ya yeni bir oyuncu daha dahil oldu!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Mucize Doktor dizisinin yeni bölümünde Dicle karakteri dahil olacak!
Çukur dizisinin sevilen ismi Erkan Kolçak Köstengil'den üzücü haber! Vartolu diziden ayrılıyor
Çukur dizisinin sevilen ismi Erkan Kolçak Köstengil'den üzücü haber! Vartolu diziden ayrılıyor
Çocukluk dizisinin son bölümündeki Kadir Şeker sahnesi izleyiciden tam not aldı!
Çocukluk dizisinin son bölümündeki Kadir Şeker sahnesi izleyiciden tam not aldı!

Popüler Haberler

Kırmızı Oda dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Kırmızı Oda dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Payitaht Abdülhamit dizisi Refika karakterini kim canlandırıyor? Sueda Çil biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can'ın hayatı!
Arka Sokaklar dizisindeki Esra karakteri kimdir?
Arka Sokaklar dizisine katılan Gaye Gürsel kimdir? Esra karakteri kimdir?
Arka Sokaklar dizisi Servan kimdir? Gerçek adı ne? Serhat Midyat oynadığı diziler
Fox Tv Bay Yanlış dizisi yeni sezonda devam edecek mi, final mi yapacak?
Payitaht Abdülhamid dizisi Fatma Sultan kimdir? Gerçek adı ne? Alara Turan oynadığı diziler
Vergi ve borç yapılandırmada hangi borçlar yapılandırılabilecek?
Banka hesap numarası ve IBAN numarası öğrenme yöntemleri
Güz Masalı Dizisi Tekrarları Hangi gün yayınlanacak? Güz Masalı dizisi Saat kaçta yayınlanacak?
E OKUL Takdir ve Teşekkür Nasıl Hesaplanır? Takdir Teşekkür Hesaplama
KYK burs ödemeleri neden gecikti? Temmuz 2020 Kyk bursları ne zaman ödenecek?
Ankara Etlik şehir hastanesi ne zaman hizmete açılacak?
Zumba nedir? Zumba haftada kaç gün yapmalıdır?
Çocukluk dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
Çocukluk dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Kırmızı Oda Alya diziden ayrılıyor mu? Melisa Sözen Kırmızı Oda'dan neden ayrılıyor?
Beni Bırakma Berk kimdir? Onur Aziz hakkında bilgiler
Arka Sokaklar dizisinin Asiye Çoban'ı Melisa Şalgam'ın hayat hikayesi!
Kırmızı Oda dizisi Murat neden yok? Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.