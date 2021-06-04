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Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can yer aldığı dizi ve film yapımları

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can yer aldığı dizi ve film yapımları haberine ilişkin yeni gelişmeler, 04.06.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 19:23
Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can yer aldığı dizi ve film yapımları
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Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide Arap karakteri olarak tanınan oyuncuyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Arap karakterini kimin canlandırdığı merak edilenler arasında yer aldı.

Ramo Dizisi Arap Kimdir?

Ramo dizisinde Arap karakterine hayat veren oyuncunun ismi Doğu Can’dır. Tiyatro alanında oyunculuk yapan Doğu Can en son İçimde Kalmasın isimli tiyatro oyununda oynamıştır. Kendisi aynı zamanda eserin yazarlığını da üstlenmiştir.

2018 senesinde Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan başarılı oyuncu son olarak Ramo dizisinde Arap karakterini canlandırmaktadır. Arap karakteri Ramo’nun en çok güvendiği isimlerden biridir.

Doğu Can Tiyatro Oyunları

  • 2'nci Sezon Birinci Bölüm
  • Bir Meşrutiyet Faciası Yahut Gündüzlerimiz
  • Sadece Bir Gün / Müzik
  • Müsaadenizle  
  • İçimde Kalmasın

Son Güncelleme: 04.06.2021 19:23
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ArapRamoShow Tv
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