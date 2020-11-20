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Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 20.11.2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

20 Kasım 2020 Cuma 19:23
Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
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Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide Arap karakteri olarak tanınan oyuncuyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Arap karakterini kimin canlandırdığı merak edilenler arasında yer aldı.

Ramo Dizisi Arap Kimdir?


Ramo dizisinde Arap karakterine hayat veren oyuncunun ismi Doğu Can’dır. Tiyatro alanında oyunculuk yapan Doğu Can en son İçimde Kalmasın isimli tiyatro oyununda oynamıştır. Kendisi aynı zamanda eserin yazarlığını da üstlenmiştir.

2018 senesinde Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan başarılı oyuncu son olarak Ramo dizisinde Arap karakterini canlandırmaktadır. Arap karakteri Ramo’nun en çok güvendiği isimlerden biridir.

Doğu Can Tiyatro Oyunları

  • 2'nci Sezon Birinci Bölüm
  • Bir Meşrutiyet Faciası Yahut Gündüzlerimiz
  • Sadece Bir Gün / Müzik
  • Müsaadenizle  
  • İçimde Kalmasın


Son Güncelleme: 20.11.2020 19:23
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Anahtar Kelimeler:
ArapRamoShow Tv
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