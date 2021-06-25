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Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can doğum tarihi

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can doğum tarihi haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can doğum tarihi haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 25.06.2021 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

25 Haziran 2021 Cuma 19:23
Ramo dizisi Arap kimdir? Doğu Can doğum tarihi
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Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide Arap karakteri olarak tanınan oyuncuyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Arap karakterini kimin canlandırdığı merak edilenler arasında yer aldı.

Ramo Dizisi Arap Kimdir?

Ramo dizisinde Arap karakterine hayat veren oyuncunun ismi Doğu Can’dır. Tiyatro alanında oyunculuk yapan Doğu Can en son İçimde Kalmasın isimli tiyatro oyununda oynamıştır. Kendisi aynı zamanda eserin yazarlığını da üstlenmiştir.

2018 senesinde Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan başarılı oyuncu son olarak Ramo dizisinde Arap karakterini canlandırmaktadır. Arap karakteri Ramo’nun en çok güvendiği isimlerden biridir.

Doğu Can Tiyatro Oyunları

  • 2'nci Sezon Birinci Bölüm
  • Bir Meşrutiyet Faciası Yahut Gündüzlerimiz
  • Sadece Bir Gün / Müzik
  • Müsaadenizle  
  • İçimde Kalmasın

Son Güncelleme: 25.06.2021 19:23
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Anahtar Kelimeler:
ArapRamoShow Tv
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