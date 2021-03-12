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Ramo dizisi Arap karakterini kim canlandırıyor? Doğu Can kimdir?

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Ramo dizisi Arap karakterini kim canlandırıyor? Doğu Can kimdir? haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Mart 12 Cuma tarihli haberimizde Ramo dizisi Arap karakterini kim canlandırıyor?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

12 Mart 2021 Cuma 19:23
Ramo dizisi Arap karakterini kim canlandırıyor? Doğu Can kimdir?
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Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide Arap karakteri olarak tanınan oyuncuyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Arap karakterini kimin canlandırdığı merak edilenler arasında yer aldı.

Ramo Dizisi Arap Kimdir?

Ramo dizisinde Arap karakterine hayat veren oyuncunun ismi Doğu Can’dır. Tiyatro alanında oyunculuk yapan Doğu Can en son İçimde Kalmasın isimli tiyatro oyununda oynamıştır. Kendisi aynı zamanda eserin yazarlığını da üstlenmiştir.

2018 senesinde Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan başarılı oyuncu son olarak Ramo dizisinde Arap karakterini canlandırmaktadır. Arap karakteri Ramo’nun en çok güvendiği isimlerden biridir.

Doğu Can Tiyatro Oyunları

  • 2'nci Sezon Birinci Bölüm
  • Bir Meşrutiyet Faciası Yahut Gündüzlerimiz
  • Sadece Bir Gün / Müzik
  • Müsaadenizle  
  • İçimde Kalmasın


Son Güncelleme: 12.03.2021 19:23
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ArapRamoShow Tv
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