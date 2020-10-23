İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...
3600 ek gösterge yeniden TBMM gündemine geldi. Milyonlarca memurun gözü 3600 ek göstergede
Son Dakika
3600 ek gösterge yeniden TBMM...

Ramo dizisi Afet kimdir? Efsane Odağ kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen Ramo dizisi Afet kimdir? Efsane Odağ kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi? haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 23 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

23 Ekim 2020 Cuma 19:37
Ramo dizisi Afet kimdir? Efsane Odağ kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Takip Et:

Ramo Dizisi Afet Kimdir?

Ramo dizisindeki Afet karakteri merak edilen karakterlerden birisi haline geldi. Afet İzmir’de bulunan çay bahçesinde çalışmakta. Annesi ve babası yoktur. Aynı zamanda İzmir’de asker olan Hasan, Afet’in çalıştığı çay bahçesine devamlı gelir ve Afet’e âşık olur. Askerliğini bitiren Hasan memleketine yani Adana’ya dönmek durumunda kaldığından Afet’e evlenme teklifi eder. Afet ise teklifi geri çevirmeyip kabul eder yabancısı olduğu bir şehire gelin olarak gider ve Hasan’ın ailesiyle çok uyumlu olur. O zaman Ramo dizisinde ki afet karakterini canlandıran Efsane Odağ’ı tanımaya çalışalım.

Efsane Odağ Kimdir?

Efsane Odağ, 1986 yılında İzmir'de doğdu. 1.68 boyunda ve 50 kg ağırlığındadır. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra, oyunculuk becerilerini daha da geliştirmek için hemen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Drama Gösteri Bölümü'nde okudu. Oyunculuğun yanı sıra yoga öğretmenliği de yapıyor. Güzel oyuncumuz bugüne kadar pek çok dizi ve etkinlikte yer almış ve oyunculuk becerileri zihinlere kazınmıştır.

Efsane Odağ’ın Yer Aldığı Diziler

2020 – Ramo (Afet)

2019 – Avlu (Yonca)


2017 – Meryem (Zeliş)

2016 – Familya

2015 – Acı Aşk

2014 – Aramızda Kalsın

2013 – Yol Ayrımı

2012 – Kırkbeşlik Program

2011 – Unutma Beni

Efsane Odağ’ın Resmi Sosyal Medya Hesabı

Ramo dizisinde oynanacak olan "Efsane Odağ", resmi Instagram sayfasını aktif olarak kullanıyor ve düzenli olarak takipçilerine paylaşımlar yapmakta. Efsane Odağ, resmi sosyal medya hesabında yaklaşık 205 gönderi ve 60.700'den fazla takipçiye sahip. Ayrıca düzenli olarak Ramo serisi kameralarda çekilmiş fotoğrafları paylaşıyor. Resmi instagram sayfasındaki kullanıcı adı: @efsaneodag



Son Güncelleme: 23.10.2020 19:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AfetRamo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Netflix'te yayınlanacak yeni Türk dizileri belli oldu
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Hızlı ve Öfkeli 11 serinin son filmi olacak
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Covid-19 konulu sinema filmi “Corontina”nın vizyon tarihi satandı
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!
Fox TV’nin sevilen dizisi Baraj’daki Fulya dikkatleri üzerinde topladı!

Popüler Haberler

Ramo dizisi Afet kimdir? Efsane Odağ kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kanal D Bir Annenin Günahı dizisi 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı
TYP ile iş bulup çalışana 9 ay asgari ücret ödemesi
Ramo dizisi Taner kimdir? Bora Cengiz yer aldığı dizi ve film yapımları
Çocukluk dizisinin çekildiği Ali Kağan çocuk evi nerdedir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray’ın yer aldığı diziler
Babil dizisi Büşra kimdir? Şeniz Çetin kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Ramo Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan biyografisi
Payitaht dizisindeki Eskidarlı Vahap karakteri kimdir? Evren Burak Haktanır nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisindeki Emir karakteri Kimdir? Burak Tozkoparan dizideki rolü ve hayatı
PTT Tüketici Kredisi tüm müşterileri için hizmete sunuldu
Genel Af Yasası Ne Zaman Çıkacak? 23 Haziran'a Kadar TBMM Gündemine Gelir mi? Af Yasası ve Ceza İndirimi ile İlgili Bakan Gül'den Son Açıklamalar
Garanti Bankası EFT işlem saatleri
Yıpranma payı nedir? Yıpranma payı olan meslekler nelerdir?
Ahmed Kutucu kimdir? Hangi takımda oynuyor? Ahmed Kutucu hakkında bilgiler
Kırmızı Oda Ayşe kimdir? Meriç Aral kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Arka Sokaklar Asiye Çoban kimdir? Gerçek adı nedir? Melisa Şalgam nereli, yaşı kaç?
İbrahim Tatlıses Konseri Cumartesi Star TV’de
Menajerimi Ara Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında?
Kırmızı Oda Meliha’nın kızı kimdir? Gerçek adı ne? Deniz Altan oynadığı diziler
Beni Bırakma Berk karakteri kimdir? Onur Aziz kimdir, nereli, kaç yaşında?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.