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Ramo dizisi Afet karakterini kim canlandırıyor? Efsane Odağ kimdir?

Merak uyandıran Ramo dizisi Afet karakterini kim canlandırıyor? Efsane Odağ kimdir? haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 19 Şubat 2021 Cuma günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

19 Şubat 2021 Cuma 19:37
Ramo dizisi Afet karakterini kim canlandırıyor? Efsane Odağ kimdir?
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Ramo Dizisi Afet Kimdir?

Ramo dizisindeki Afet karakteri merak edilen karakterlerden birisi haline geldi. Afet İzmir’de bulunan çay bahçesinde çalışmakta. Annesi ve babası yoktur. Aynı zamanda İzmir’de asker olan Hasan, Afet’in çalıştığı çay bahçesine devamlı gelir ve Afet’e âşık olur. Askerliğini bitiren Hasan memleketine yani Adana’ya dönmek durumunda kaldığından Afet’e evlenme teklifi eder. Afet ise teklifi geri çevirmeyip kabul eder yabancısı olduğu bir şehire gelin olarak gider ve Hasan’ın ailesiyle çok uyumlu olur. O zaman Ramo dizisinde ki afet karakterini canlandıran Efsane Odağ’ı tanımaya çalışalım.

Efsane Odağ Kimdir?

Efsane Odağ, 1986 yılında İzmir'de doğdu. 1.68 boyunda ve 50 kg ağırlığındadır. Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra, oyunculuk becerilerini daha da geliştirmek için hemen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Drama Gösteri Bölümü'nde okudu. Oyunculuğun yanı sıra yoga öğretmenliği de yapıyor. Güzel oyuncumuz bugüne kadar pek çok dizi ve etkinlikte yer almış ve oyunculuk becerileri zihinlere kazınmıştır.

Efsane Odağ’ın Yer Aldığı Diziler

2020 – Ramo (Afet)

2019 – Avlu (Yonca)

2017 – Meryem (Zeliş)

2016 – Familya

2015 – Acı Aşk

2014 – Aramızda Kalsın

2013 – Yol Ayrımı

2012 – Kırkbeşlik Program

2011 – Unutma Beni

Efsane Odağ’ın Resmi Sosyal Medya Hesabı

Ramo dizisinde oynanacak olan "Efsane Odağ", resmi Instagram sayfasını aktif olarak kullanıyor ve düzenli olarak takipçilerine paylaşımlar yapmakta. Efsane Odağ, resmi sosyal medya hesabında yaklaşık 205 gönderi ve 60.700'den fazla takipçiye sahip. Ayrıca düzenli olarak Ramo serisi kameralarda çekilmiş fotoğrafları paylaşıyor. Resmi instagram sayfasındaki kullanıcı adı: @efsaneodag



Son Güncelleme: 19.02.2021 19:37
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Anahtar Kelimeler:
AfetRamo
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