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Ramo dizi oyuncusu Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan hakkında bilgiler

Gündeme bomba gibi oturan Ramo dizi oyuncusu Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan hakkında bilgiler haberimize ilişkin birçok güncel ayrıntı, yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Hemen şimdi #tarihli# haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

12 Mart 2021 Cuma 19:30
Ramo dizi oyuncusu Doktor Nehir kimdir? Devrim Özkan hakkında bilgiler
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Show TV aracılığı ile izleyenleri ile buluşan Ramo adlı yapımda Doktor Nehir karakterine hayat veren kişi Devrim Özkan’ dır. Güzel oyuncu 1998 yılının Eylül 2’sinde Muğla ilinde doğmuştur. Oyunculuk eğitimlerini Muğla Üniversitesinde almıştır. Oyuncu tiyatroyu o kadar sevmiştir ki 7 yıllık spor hayatını bırakıp tiyatroyu ön plana almıştır. Hayat verdiği Nehir karakteri ise kendi mesleğine aşık olmuş ve babası Cihangir’ in mesleğini elinin tersi ile itmiştir. Devrim Özkan 52 kilo ve 1,73 boyundadır. Oyuncunun ilk ekran deneyimi ise Rüya adlı dizide İpek adlı karakteri canlandırması ile gerçekleşti. Aynı yıl güzel oyuncu Vatanım Sensin dizisinde Havva karakterini canlandırdı. Oyuncunun son performansı ise 2019 yılında yayınlanan Vuslat adlı dizide Feride karakteri ile olmuştu. Güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde Onur Tuna ile görüntülenmiş lakin aralarında bir ilişkinin olduğunu ikili reddeti. Sosyal medya hesabı ise; @devrimozkan(instagram).

 

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 12.03.2021 19:30
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