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Ramo dizi oyuncusu Boran kimdir? Yakup Turgut hakkında bilgiler

Birçok kişinin merak ettiği Ramo dizi oyuncusu Boran kimdir? Yakup Turgut hakkında bilgiler hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 28 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak Ramo dizi oyuncusu Boran kimdir? Yakup Turgut hakkında bilgiler konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

28 Mayıs 2021 Cuma 19:37
Ramo dizi oyuncusu Boran kimdir? Yakup Turgut hakkında bilgiler
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Show TV'de cuma akşamları ekrana gelen Ramo dizisine giren Boran karakteri Cihangir'in adamı Ramo'nun da baş düşmanı olarak diziye dahil olmuştur. Ama Boran'ın en büyük hedefi ise Cihangir'in yerine geçmek olacaktır. Cihangir'in ölmesi için onu satan Boran düşmanı Ramo ile iş birliği içindedir. Cihangir'in kızı plan Nehir'i de himayesi altına alam Boran karakterini Yakup Turgut canlandırmaktadır.

Yakup Turgut kimdir?

Hem senarist hem de oyuncu olan Yakup Turgut konservatuar eğitimi almış ve Sahne Sanatları alanında uzmanlaşmıştır. 2017 yılında Dara oyunu ile büyük dikkat çeken Turgut, 5 yıldır tiyatro ile yakından ilgilenmiş ve Estarabim ile Evvet gibi oyunlarda yer almıştır. Yakup Turgut şimdilerde ise Ramo dizisinde Boran karakterini canlandıracaktır.


Son Güncelleme: 28.05.2021 19:37
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Anahtar Kelimeler:
Yakup TurgutBoranRamo
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