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Ramo dizi oyuncusu Arap kimdir? Doğu Can hakkında bilgiler

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Ramo dizi oyuncusu Arap kimdir? Doğu Can hakkında bilgiler hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 11 Aralık 2020 Cuma tarihli haberimize göz aratak Ramo dizi oyuncusu Arap kimdir? Doğu Can hakkında bilgiler hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

11 Aralık 2020 Cuma 19:23
Ramo dizi oyuncusu Arap kimdir? Doğu Can hakkında bilgiler
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Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. Son olarak dizide Arap karakteri olarak tanınan oyuncuyla ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Arap karakterini kimin canlandırdığı merak edilenler arasında yer aldı.

Ramo Dizisi Arap Kimdir?

Ramo dizisinde Arap karakterine hayat veren oyuncunun ismi Doğu Can’dır. Tiyatro alanında oyunculuk yapan Doğu Can en son İçimde Kalmasın isimli tiyatro oyununda oynamıştır. Kendisi aynı zamanda eserin yazarlığını da üstlenmiştir.

2018 senesinde Diriliş Ertuğrul dizisinde yer alan başarılı oyuncu son olarak Ramo dizisinde Arap karakterini canlandırmaktadır. Arap karakteri Ramo’nun en çok güvendiği isimlerden biridir.

Doğu Can Tiyatro Oyunları

  • 2'nci Sezon Birinci Bölüm
  • Bir Meşrutiyet Faciası Yahut Gündüzlerimiz
  • Sadece Bir Gün / Müzik
  • Müsaadenizle  
  • İçimde Kalmasın


Son Güncelleme: 11.12.2020 19:23
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ArapRamoShow Tv
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