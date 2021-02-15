‘Ramo’ Dilber kimdir? Sitare Akbaş

Yayın hayatına 14 Ocak 2020 yılında başlayan ve 2. sezonunu çeken dizi popülerliğini sürdürmeye devam ediyor. Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan ‘Ramo’ yeni oyuncuların katılması ile dizide heyecan devam ediyor. Son olarak dilber karakterinde giren oyuncunun kim olduğunu merak eden vatandaşlar karakter ile alakalı araştırmalara koyuldu. Peki Dilber karakterini canlandıran Sitare Akbaş kimdir?

‘Ramo’ Dilber karakterini canlandıracak olan Sitare Akbaş kimdir?

1988 yılında İstanbul’da dünyaya gelen başarılı oyuncu eğitim hayatını İstanbul Üniversitende devlet konservatuarı tiyatro bölümü okuyarak mezun olmuştur. 2004 yılında ilk kez ekranlara çıkan oyuncu ‘Beşinci Boyut’ dizisi ile kendini göstermiştir. Birçok projeye imza atan 32 yaşındaki güzel oyuncu 2004 yılından bu yana birçok popüler dizilerde kendini tanıtmıştır. Son olarak 2021 yılı ile ‘Ramo’ dizinde Dilber karakterini canlandıracak.

Sitare Akbaş’ın oynadığı diziler

2021 – Ramo (Dilber)

2020 – Sen Çal Kapımı (Fifi)

2016 – İstanbul Sokakları (İffet)

2015 – Analar ve Anneler (Aysel)

2014 – Emanet (Asiye)

2014 – Urfalıyam Ezelden (Kevser)

2012 – Dila Hanım (Yasemin)

2011 – Fatmagül’ün Suçu Ne? (Özge)

2008 – Akasya Durağı (Zeyno)

2007 – Hakkını Helal Et (Esma)

2007 – Vazgeç Gönlüm

2004 – Beşinci Boyut (Ayşe)