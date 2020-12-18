Ramo Çilingir kimdir? Gerçek adı nedir?

Cuma akşamları saat 20:00’de Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşan dizi her hafta soluk kesen sahnelerle karşımıza çıkıyor. Son olarak kadroya aldığı yeni oyuncu ile dikkat çekti.

Çilingir karakteri kim?

Son bölümde diziye katılankarakteri’nun yardımını istediği bir karakter olarak geldi. Ramo, Yavuz’un yerini bulabilmek için Çilingir’den yardım istedi. Dizide kimin tarafını tuttuğu belli olmayan karakter tarzıyla da dikkat çekti. Kaç bölüm ekranda olacağı ise bilinmemekte.

Ramo, geçtiğimiz bölümlerde Yavuz’un tuzağı nedeni ile halası Fidan’ı kaybetmişti. Halasının ölümünden kimin sorumlu olduğunu Sibel’den öğrenen Ramo büyük şaşkınlık yaşamıştı. Doğu’nun tuzağına takılan ve Sibel’i kurtarmak için kendi başına silah dayayan Ramo, Doğu’nun babası ortaya çıkınca tuzaktan kurtulmuştu. Ardından Sibel’den halasının ölüm sebebinin Yavuz olduğunu öğrendi. Halasının ölüm nedeninin Yavuz olduğunu öğrenince sinirlenen Ramo, intikam amacı ile Yavuz’un peşine düştü. Ramo, Yavuz’un yerini bulabilmek için Çilingir’den yardım istemeye karar verir.