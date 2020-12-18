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Ramo Çilingir kimdir? Gerçek adı nedir?

Show Tv’nin Cuma akşamları ekrana gelen dizisi Ramo her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümü ile kadroya yeni bir oyuncu dahil eden dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor.

18 Aralık 2020 Cuma 19:49
Ramo Çilingir kimdir? Gerçek adı nedir?
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Cuma akşamları saat 20:00’de Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşan dizi her hafta soluk kesen sahnelerle karşımıza çıkıyor. Son olarak kadroya aldığı yeni oyuncu ile dikkat çekti.

Son bölümde diziye katılan Çilingir karakteri Ramo’nun yardımını istediği bir karakter olarak geldi. Ramo, Yavuz’un yerini bulabilmek için Çilingir’den yardım istedi. Dizide kimin tarafını tuttuğu belli olmayan karakter tarzıyla da dikkat çekti. Kaç bölüm ekranda olacağı ise bilinmemekte.

Çilingir karakteri kim?

Ramo, geçtiğimiz bölümlerde Yavuz’un tuzağı nedeni ile halası Fidan’ı kaybetmişti. Halasının ölümünden kimin sorumlu olduğunu Sibel’den öğrenen Ramo büyük şaşkınlık yaşamıştı. Doğu’nun tuzağına takılan ve Sibel’i kurtarmak için kendi başına silah dayayan Ramo, Doğu’nun babası ortaya çıkınca tuzaktan kurtulmuştu. Ardından Sibel’den halasının ölüm sebebinin Yavuz olduğunu öğrendi. Halasının ölüm nedeninin Yavuz olduğunu öğrenince sinirlenen Ramo, intikam amacı ile Yavuz’un peşine düştü. Ramo, Yavuz’un yerini bulabilmek için Çilingir’den yardım istemeye karar verir.



Son Güncelleme: 18.12.2020 19:49
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Anahtar Kelimeler:
RamoRamBelShowTVÇilingir
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