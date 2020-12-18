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Ramo Çilingir kimdir, gerçek adı ne?

Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo dizisine yeni bir isim dahil oldu. Dizinin fragmanında Çilingir adı ile geçen karaktere kimin hayat vereceği ise merak konusu oldu. Ramo dizisinin yeni bölümünde dahil olacak olan bu önemli karakteri kimin canlandıracağı merak içerisinde bekleniyor.

18 Aralık 2020 Cuma 20:05
Ramo Çilingir kimdir, gerçek adı ne?
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Show TV ekranlarının fenomen dizisi Ramo, Cuma akşamları yayınlanıyor.

18 Aralık Cuma akşamı 25. Yeni bölümü ile ekranlarda olacak olan dizinin fragmanı sunuldu.

Başrollerinde i Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, Olgun Şimşek, İlker Aksum ve Yiğit Özşener gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünde Ramo, Çilingir diye bilinen birisinin yardımını istiyor.

Çilingir karakterini kimin canlandıracağı merak içerisinde bekleniyor.

2. sezonu çekilen Ramo, 25. bölümü ile17 Aralık Cuma günü saat 20:00’da Show TV ekranlarında olacak.



Son Güncelleme: 18.12.2020 20:05
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Anahtar Kelimeler:
RamoDiziÇilingirShow Tv
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