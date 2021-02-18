Ramo Cemil kimdir? Gerçek adı nedir? Burak Demir kaç bölüm kalacak?

Ramo dizisi son zamanlarda yükselmeye ve her yeni bölümüyle beraber heyecanlandırmaya devam ediyor. Dizide birçok önemli oyuncu rol almakta ve yeni oyuncuları dahil etmeye devam etmektedir. Geçtiğimiz haftalarda önemli yeni aktörlerin eklenmesiyle dizinin çehresi değişti.

Ramo Cemil kimdir, Burak Demir kim?

Burak Demir 3 Aralık 1978'de Ankara'da doğdu. Burak Demir 1.78 boyunda ve 72 kilo ağırlığındadır. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Yüksek Okulu Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Sonrasında Bahçeşehir Üniversitesi'nden ileri oyunculuk alanında yüksek lisans derecesi aldı.

2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisinde Rüzgar karakteriyle çıkış yaptı. Daha sonra 2005 yılında ilk sinema deneyimini İffet filminde yaşadı. Aynı yıl "Kanlı Düğün" dizisinde Adil rolünü oynadı. O zamandan beri birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu, 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hüseyin Çavuş rolüyle övgü topladı. 2017-2018 Şevkat Yerimdar dizisinde Niko, 2018 Diriliş Ertuğrul dizisinde Hüsamettin Karaca karakterine hayat verdi. Son olarak 2019 yılında Sevgili Geçmiş dizisinde Okan rolünü, 2020 yılında ise Arıza dizisinde istihbaratçı rolünü oynamıştır. Birçok dizi ve filmin yanı sıra birçok önemli tiyatro çalışmasında da rol aldı.

Rol aldığı dizi ve filmler

2020-Arıza (İstihbaratçı)

2019-Sevgili Geçmiş (Okan)

2019-Serseriler

2018-Diriliş Ertuğrul (Hüsamettin Karaca)

2018-Güvercin Hırsızları

2017-Şevkat Yerimdar (Niko)

2015-Gecenin Kraliçesi (Oktay)

2015-Eve Dönüş (Derviş)

2015-Çanakkale Ruhu

2014-Darbe

2014-Arka Sokaklar (Sidar)

2014-Emanet (Aslan)

2013-İnadına Yaşamak (Bilal)

2013-Bizim Okul

2013-Muhteşem Yüzyıl (Hüseyin Çavuş)

2013-Sağ Salim 2 Sil Baştan

2010-2012-Farklı Desenler (Engin)

2009-Bu Kap Seni Unutur mu? (Mehmet)

2009-Denizden Gelen

2007-Genco (Tarkan)

2006-Daha Neler (Orçun)

2005-Kanlı Düğün (Adil)

2005-İffet

2000-Bizim Evin Halleri (Rüzgar)