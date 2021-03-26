Ramo canlı izle! SHOW TV Ramo 37. bölüm canlı izle! Ramo son bölüm 26 Mart 2021 Cuma yeni bölümde neler olacak?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo’nun 37. Yeni bölümünde nelerin olacağı merakla beklenmeye başladı. 26 Mart Cuma günü ekranlarda yerini alacak olan Ramo dizisinin 37. yeni bölümü merakla bekleniyor.

Ramo 36. bölüm özeti

Ramo, Korkut ile çalıştığı için Mazhar'a kızmaktadır. Mazhar'ın ölen patronlardan Yıldırım'ın yerini almak istediğini öğrenmesi ile tanıştığı yeni patrona söylemeyi düşünür. Öldürdüğü Yıldırım'ı görünce hayatının şokunu yaşamaktadır. Öte yandan, Şerif'in de Ramo için bazı planları bulunmaktadır. Ramo, Mazhar'a karşı düşmanlığını sürdürecek mi? Ya da diğer patronların yüzlerini görebilecek ve nihai amacına ulaşabilecek mi? Tüm bunları öğrenmenin tek bir yolu var; Sonunu düşünmeden oyuna katılmak. Ramo hepsiyle savaşırken, Sibel aileye bakar. Hasan, Çiçek'in kendisine baba dediğini unutamaz. Afet'e nasıl anlatacağını düşündüğü esnada Sibel devreye girer ve Hasan'ın gerçeklerle yüzleşmesi gerektiğini ifade eder.

Ramo oyuncu kadrosu

Ramo’nun oyuncuları arasında; Murat Yıldırım, Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysal, İlhan Şen, Rüzgar Aksoy, İlkay Kayku ve Olgun Şimşek gibi isimler rol almaktadır.

Ramo 37. yeni bölüm izle