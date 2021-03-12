İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Ramo bu hafta neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Ramo yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ramo’nun bu hafta neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. Sette Koronavirüs paniği! Show TV ekranlarında yayınlanan fenomen dizilerden birisi olan Ramo, Bu hafta izleyici ile buluşmayacak.

12 Mart 2021 Cuma 00:55
Ramo bu hafta neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Ramo yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Takip Et:

Show TV’de yayınlanan Ramo dizisinin bu hafta neden ekranlarda yer almayacağı merak edilmeye başlandı. Ramo bu hafta yeni bölümü ile ekranlarda yer almayacak.

Ramo bu hafta neden yok?

Başrollerinde Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım’ın rol aldığı dizi seyirciler tarafından oldukça beğenilmeye devam ediyor. Ramo, Cuma günü saat 20:00’da Show TV’de izleyicisi ile buluşmaktadır.

Ancak Ramo bu hafta ekranlarda yer almadı. Dizinin yayında olmamasının nedeni ise dizinin erken final yapmasından dolayı değildir. Bu yönde çıkan haberler doğru değildir. Ramo dizisinin bu hafta ekranlarda olmamasının nedeni ise sette yaşanan Koronavirüs riski olduğu öğrenildi. Bu vaka nedeniyle bu hafta yayınlanmama kararı verildi.



Son Güncelleme: 12.03.2021 00:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RamoDiziShow Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yaralı Kalbim 36. bölüm fragmanı 12 Mart 2021 Cuma yeni bölüm özeti Kanal 7
Yaralı Kalbim 36. bölüm fragmanı 12 Mart 2021 Cuma yeni bölüm özeti Kanal 7
Yakışıklı filmi oyuncu kadrosu ve konusu nedir? Yakışıklı filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Yakışıklı filmi oyuncu kadrosu ve konusu nedir? Yakışıklı filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Şarkılar Bizi Söyler Nilgün Belgün kimdir, nereli? Nilgün Belgün kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Nilgün Belgün kimdir, nereli? Nilgün Belgün kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Niran Ünsal kimdir, nereli? Niran Ünsal kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Niran Ünsal kimdir, nereli? Niran Ünsal kaç yaşında, evli mi?
Şarkılar Bizi Söyler Kubat kimdir, nereli? Kubat kaç yaşında, evli mi? Kubat gerçek adı nedir?
Şarkılar Bizi Söyler Kubat kimdir, nereli? Kubat kaç yaşında, evli mi? Kubat gerçek adı nedir?
Şarkılar Bizi Söyler Kibariye kimdir, nereli? Kibariye kaç yaşında, evli mi? Kibariye gerçek adı nedir?
Şarkılar Bizi Söyler Kibariye kimdir, nereli? Kibariye kaç yaşında, evli mi? Kibariye gerçek adı nedir?

Popüler Haberler

Ramo bu hafta neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Ramo yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Süt parası kime ve nereye yatar? Süt parası alınmazsa ne olur?
Findeks ücretsiz banka kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Findeks notu kaç olmalı?
EGM üzerinden trafik cezası nasıl sorgulanır? Online trafik cezası nasıl ödenir?
Gürsoy Eğitim Vakfı burs başvurusu şartları ve 2021 yılı burs miktarı
Sermaye Piyasası Kurulu SPL Türev araçlar lisansı sınavı konuları nelerdir? 2021 SPL nasıl alınır?
Koltuk altı kararması ne kadar sürede geçer? Koltuk altı kararması beyazlatma
Toki faizsiz konut kredisi nasıl alınır? Mart 2021 Toki ev alma banka kredisi şartları
Çukur 4. sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Trendyol kimin, sahibi kimdir?
Ay ay gelişime göre bebek beslenme önerileri
Set Ekstra sunucusu Tülay Demir Oktay kimdir? Tülay Demir Oktay nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Masumlar Apartmanı Memduh Dede kimdir? Atilla Şendil hakkında bilgiler
E-devlet emekli gelir belgesi sorgulama işlemleri
Ramo dizisi ne zaman başlayacak? Yayın tarihi ve yayın günü açıklandı!
Son Yaz dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Hafta sonu 13 Mart 2021 Cumartesi açık noter var mı? 13 Mart 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 12 Mart 2021 Cuma
TRT 1 canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Yeni 2021 Volvo XC90 özellikleri tanıtıldı
TRT Spor canlı yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.