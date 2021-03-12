Ramo bu hafta neden yok, yeni bölüm neden yayınlanmıyor? Ramo yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Show TV’de yayınlanan Ramo dizisinin bu hafta neden ekranlarda yer almayacağı merak edilmeye başlandı. Ramo bu hafta yeni bölümü ile ekranlarda yer almayacak.

Ramo bu hafta neden yok?

Başrollerinde Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım’ın rol aldığı dizi seyirciler tarafından oldukça beğenilmeye devam ediyor. Ramo, Cuma günü saat 20:00’da Show TV’de izleyicisi ile buluşmaktadır.

Ancak Ramo bu hafta ekranlarda yer almadı. Dizinin yayında olmamasının nedeni ise dizinin erken final yapmasından dolayı değildir. Bu yönde çıkan haberler doğru değildir. Ramo dizisinin bu hafta ekranlarda olmamasının nedeni ise sette yaşanan Koronavirüs riski olduğu öğrenildi. Bu vaka nedeniyle bu hafta yayınlanmama kararı verildi.