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Ramo bu akşam neden yok, 36. yeni bölüm ne zaman?

Ramo Show TV yayın akışında yer almadı. İzleyiciler Ramo bu akşam neden yok, 36.yeni bölüm ne zaman sorularını araştırmaya başladı.

12 Mart 2021 Cuma 19:30
Ramo bu akşam neden yok, 36. yeni bölüm ne zaman?
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Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo Cuma akşamları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 12 Mart Cuma günü Show TV yayın akışında yer almaması dikkat çekti. İzleyiciler dizinin yeni bölümü neden yok merak ediyor.

Ramo 36.bölüm ne zaman?

Ramo dizisinin 12 Mart Cuma günü yayınlanması beklenen 36.bölümü bu akşam ekranlara gelmeyecek. Dizi setinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle çekimlerine ara verdiği ve bu nedenle bu hafta ekranlara gelmeyeceği öğrenildi. Ramo dizisinin 36.bölümü önümüzdeki hafta Cuma günü ekranlara gelecek.

Ramo son bölümde ne oldu?

Dizinin son yayınlanan bölümünde Ramo, Korkut ile Mazhar’ın iş birliği yapması üzerine harekete çekti ve Korkut ile hesaplaşmak istedi. Ramo Mazhar’ın yerine geçmek isteyen Yıldırım ile de aynı anda karşı karşıya gelmiştir.

Ramo bu iki isimle uğraşırken bir yandan da Şerif Ramo’nun arkasında plan yapmaktadır. Dizinin yeni bölümünde Ramo’nun Mazhar ile hesaplaşmasının son bulup bulmayacağı sorusu yanıtını bulacak.

 



Son Güncelleme: 12.03.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
RamoDizi
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